B33 noch bis 3. April gesperrt

Seit 9. Februar ist die B33 wegen neuerlicher Sicherungsarbeiten nach dem massiven Felssturz von Juni 2024 montags bis freitags untertags gesperrt. Das Ende dieser Totalsperre ist nun fix – am 3. April erfolgt die Freigabe, bis Ende Mai soll alles fertig sein.

Am Freitag, dem 3. April, um 13.00 Uhr soll die B33 bei Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) wieder dauerhaft für den Verkehr freigegeben werden, wurde am Mittwoch aus dem Büro des für den Verkehr zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Udo Landbauer (FPÖ) bestätigt. Das sei der frühestmögliche Zeitpunkt gewesen – man liege mit den Arbeiten voll im Zeitplan, heißt es. Bis dahin ist die Straße noch jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie von 13.00 bis 17.00 Uhr gesperrt. Außerhalb dieser Zeiten ist sie einspurig befahrbar. Der Verkehr wird dann mit Ampeln geregelt.

Das wird auch nach dem Ende der temporären Totalsperre noch einige Zeit so bleiben. Denn es finden weiterhin Sicherungsarbeiten statt, die jedoch eine dauerhafte halbseitige Verkehrsführung ermöglichen. Bis Ende Mai sollen auch diese abschließenden Arbeiten fertiggestellt sein, sodass die B33 wieder uneingeschränkt befahrbar ist.

Hubschraubereinsatz geplant

In allen Bauabschnitten werde derzeit intensiv gearbeitet. Für 24. März sei etwa ein Hubschraubereinsatz geplant. Dabei sollen die erforderlichen Anker für die Seilsperren hergestellt werden. In weiteren Bauabschnitten seien die Bohrungen für das Steinschlagschutzsystem abgeschlossen sowie Spannseile montiert worden. Weiters werde aktuell ein Schutzsystem durch die Wildbach- und Lawinenverbauung errichtet.