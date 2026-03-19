Biernissage war voller Erfolg: Linzer Stout vorgestellt

Aktuelle Innovation Linzer Bier Stout und kommende Sorten kommen als Limited Editions auf den Markt.

Linz. Linz beweist einmal mehr seine Stärke als Standort für junge Wirtschaft und erfolgreiche Kooperationen: Linzer Bier und die Kunstuniversität Linz haben gemeinsam ein Projekt gemacht, das sich sehen und trinken lassen kann. In einer kreativen Zusammenarbeit entstanden limitierte Editionen von Linzer Bier Spezialitäten, bei der Studierende der Kunstuniversität Linz das Design der Bieretiketten gestalteten. Am Donnerstag wurde im Rahmen einer Biernissage zu einem Abend geladen, der ganz im Zeichen von Kunst und Bier stand. In Beisein von Innovationsstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ) wurden die neuen Etiketten für die neuesten Linzer Bier-Spezialitäten vorgestellt, die aus dem Wettbewerb mit der Linzer Kunstuniversität hervorgingen.

Linzer Bier bringt 2026 vier außergewöhnliche und innovative Kreationen heraus – von denen nun die erste präsentiert und verkostet wurde: das Linzer Stout, das in einer limitierten Menge von nur 25HL vornehmlich für den Linzer Markt und die Gastronomie gebraut wurde. Dieses tiefschwarze Stout besticht durch einen cremigen Schaum und intensive Röstnoten, die an Schokolade und Kaffee erinnern.