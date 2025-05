Badner Hotel-Ikone Sauerhof vor Rückkehr auf die Bühne

Die Stadt Baden sieht neue Perspektiven für ein Comeback des Grand Hotel Sauerhof. Die neue Stadtregierung aus ÖVP, SPÖ und Liste Trenner hat in ihrem Koalitionspapier die möglichst baldige Wiedereröffnung eines der großen Hotels als Ziel definiert.

Seit rund einem Monat steht ein neuer Name auf dem Grundbuch des einstigen Grand Hotels Sauerhof: Jürgen Hesz. Der Unternehmer übernahm das geschichtsträchtige Haus nach der finanziellen Schieflage des bisherigen Eigentümers Siegmund Kahlbacher - und das völlig unerwartet. "Dass ich heute Besitzer dieser Immobilie bin, kam für mich überraschend“, erklärt Hesz. Was als Übergangslösung gedacht war, könnte nun zum Herzensprojekt werden. Denn bei einem Besuch am 9. Mai - auf Einladung von Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) - geschah etwas Unerwartetes.

Der Funke von Baden

Die Begegnung mit der Stadt und ihrer Politik hat bei Hesz Eindruck hinterlassen. "Die Gastfreundschaft und die entgegenkommende Gesprächskultur der Bürgermeisterin haben mich inspiriert“, so der Unternehmer. Eigentlich wollte er das Haus verkaufen, sich unternehmerisch zurücknehmen - doch der Charme Badens wirkte. "Jetzt, da ich die Energie der Bürgermeisterin, die engagierten Mitarbeiter des Stadtgemeinde und den Charme dieser Stadt kennengelernt habe, könnte ich mir durchaus vorstellen, mir Baden zu gönnen und den Sauerhof selbst zu betreiben“, sagt Hesz mit einem fast poetischen Unterton.

Doch es bleibt spannend. Denn auch zwei international bedeutende Interessenten haben laut Hesz bereits angeklopft. Die Entscheidung steht noch aus: "Das Haus bekommt entweder einen superprofessionellen Betreiber oder wir machen es selbst."

Eine Stadt im Aufwind

Die Badener Politik ist bereit, Nägel mit Köpfen zu machen. Im Koalitionspapier wurde die möglichst baldige Wiedereröffnung des Sauerhofs als klares Ziel festgehalten. "Wir verstehen uns als serviceorientierter Partner und werden dem künftigen Betreiber unter die Arme greifen, wo immer es geht“, verspricht Bürgermeisterin Jeitler-Cincelli. Ihr Ziel ist klar: "Mit vereinten Kräften wird der Sauerhof ein glanzvolles Comeback feiern.“

Ein Haus mit Geschichte. Eine Stadt mit Vision. Und ein Eigentümer, der plötzlich mehr sieht als nur Beton und Balken. Die Zeichen stehen auf Neubeginn - Badens Hotel-Ikone könnte schon bald wieder glänzen.