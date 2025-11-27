Bauarbeiten in Wien-Leopoldau stören Betrieb auf der Nordbahn

Schienenersatzverkehr, Zugausfälle und Fahrplanänderungen – Bahnfahrer entlang der Nordbahn Richtung Marchegg und Deutsch-Wagram müssen sich in den kommenden Wochen auf Verzögerungen und eine insgesamt längere Reise einstellen.

Betroffen sind zwei Strecken.

Wien Meidling - Deutsch-Wagram

Von 27. November bis 12. Dezember kommt es auf der Strecke zwischen Wien Meidling und Deutsch-Wagram zu Umleitungen für Züge der Linie REX1. Stopps gibt es nur in Wien Stadlau, Wien Simmering und Wien Hauptbahnhof – in Richtung Norden zusätzlich auch in Wien Süßenbrunn.

Wien Floridsdorf - Marchegg

Von 6. bis 13. Dezember werden einige Züge der Linie S1 zwischen Deutsch-Wagram und Marchegg entfallen. Zwischen Deutsch-Wagram und Gänserndorf wird ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen eingerichtet. Achtung! Ein Zug der Linie S1 fährt trotz Baustelle einmal in der Stunde zwischen Wien und Gänserndorf - dieser fährt dann anschließend auch weiter nach Marchegg beziehungsweise wieder retour.

Auf den Schienenersatzverkehr muss man auch zwischen Gänserndorf und Floridsdorf umsteigen – das gilt speziell für die Linien R1, REX1 und S1. Folgende Züge fallen aus:

In Richtung Wien Floridsdorf die Züge R 2911, REX 27291, R 2915, REX 27311, REX 27331, REX 27691, REX 27731 und REX 27771, Ankunftszeit in Wien Floridsdorf um 06:31 Uhr, 07:13 Uhr, 07:31 Uhr, 07:43 Uhr, 08:13 Uhr, 17:15 Uhr, 18:12 Uhr und 19:12 Uhr

In Richtung Gänserndorf die Züge R 23200, REX 23234, R 23238, R 23256, REX 23276, REX 23316, REX 23610, REX 23650 und REX 23690, Abfahrtszeit in Wien Floridsdorf um 05:26 Uhr, 06:20 Uhr, 06:26 Uhr, 06:50 Uhr, 07:20 Uhr, 15:45 Uhr, 16:45 Uhr und 17:45 Uhr.



Zusatzhalt in Strasshof

Folgende Züge der Linie REX1 halten zusätzlich in Strasshof:

In Richtung Wien Floridsdorf die Züge REX 2311, REX 2313, REX 2315 und REX 2317, Abfahrtszeit in Strasshof um 06:20 Uhr, 07:13 Uhr, 06:50 Uhr, 07:20 Uhr und 07:50 Uhr.

In Richtung Gänserndorf die Züge REX 2340, REX 2344, REX 2348 und REX 2352, Ankunftszeit in Strasshof um 15:35 Uhr, 16:35 Uhr, 17:35 Uhr und 18:35 Uhr.

Nachtsperren

In der Nacht von 6. auf 7. Dezember fährt der Schienenersatzverkehr für die S-Bahn Züge S 23922 und S 23942, Abfahrtszeit in Wien Floridsdorf um 23:32 Uhr und 00:02 Uhr, von Deutsch Wagram bis Gänserndorf. Schienenersatzverkehr ebenso für Zug S 29019 von Gänserndorf bis Deutsch Wagram sowie für die Nacht-S-Bahn S 23048 ab Wien Süßenbrunn.

Haltestellen für den Schienenersatzverkehr sind

Wien Floridsdorf: Bahnhof/Rechte Nordbahngasse



Wien Siemensstraße: Bahnhaltestelle Unterführung



Wien Leopoldau: Bahnhaltestelle/Schererstraße



Wien Süßenbrunn: Bahnhaltestelle/Wendestelle



Deutsch-Wagram: Bahnhof/P+R



Helmahof: Bahnhaltestelle/Im Föhrenhölzl



Strasshof: Bahnhaltestelle/Bahnhofplatz



Silberwald: Bahnhaltestelle/Bahngasse



Gänserndorf: Bahnhof/Vorplatz Süd