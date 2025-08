Beachvolleyball-Highlight des Jahres steigt in Baden

Von 5. bis 10. August verwandelt sich das ikonische Strandbad Baden in die Beachvolleyball-Hauptstadt Österreichs. Fans dürfen sich auf internationale Top-Stars, Österreichs Elite, ein völlig neues 2.000-Personen-Stadion und legendäre Beach-Partys freuen.

Seit fast zwei Jahrzehnten bringt das Team von HSG-Events Weltklasse-Beachvolleyball nach Baden. 2025 wird dabei zur größten Ausgabe aller Zeiten: Mit dem Baden Challenge steigt erstmals ein Turnier der zweithöchsten Kategorie der FIVB World Beach Pro Tour in Österreich. Insgesamt 250.000 US-Dollar Preisgeld und eine noch nie dagewesene Dichte an Weltklasse-Athletinnen und -Athleten versprechen Spitzensport pur.

Am Dienstag wird in Baden ab 10.00 Uhr die Qualifikation im Weilburgpark gespielt. Ab Mittwoch (9.00 Uhr) sind die Spiele im Strandbad zu sehen. Der Hauptbewerb startet um 13.00 Uhr mit den Gruppenspielen. Am Donnerstag und am Freitag wird ab 9.00 Uhr gespielt, ehe es am Samstag (ab 10.00 Uhr) bei den Frauen Richtung Finale geht, am Sonntag haben die Herren ab 10.00 Uhr ihren Finaltag.

Das Stadion für 2.000 Fans rückt wieder ins Strandbad. Dazu gibt es jede Menge Entertainment, Side-Events und Beach-Partys. "Wir wollen ein Erlebnis für alle Sinne – Sport, Emotionen und

Sommerfeeling", so Veranstalter Dominik Gschiegl.

Top-Teams und ÖVV-Asse

Bei den Frauen führen Dorina und Ronja Klinger (Weltranglistenplatz 4) die Setzliste an. Dahinter: Tanja Hüberli/Leona Kernen (SUI), Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne (GER), Maryna Hladun/Tetiana Lazarenko (UKR) und Olympiasilbermedaillengewinnerin Taliqua Clancy (AUS). Bei den Männern sind Javier und Joaquin Bello (ENG) topgesetzt, gefolgt von Marco Krattiger/Leo Dillier (SUI), Téo Rotar/Arnaud Gauthier-Rat (FRA) und weiteren internationalen Stars, wie den Olympia-Zweiten Nils Ehlers/Clemens Wickler (GER) oder den “Rising Stars” aus Schweden, Jacob Hölting Nilsson/Elmer Andersson.

Für alle österreichischen Teams ist Baden als heuer einziges World Tour Turnier auf heimischen Boden natürlich das Saisonhighlight schlechthin: Bei den Frauen starten neben den Klinger-Schwestern, Lia Berger/Lilli Hohenauer, die erst kürzlich das Futures in Leuven gewonnen haben, Madalena Rabitsch/Anja Trailovic und Astrid Bauer/Sophie Haselsteiner sowie bei den Männern Christoph Dressler/Phil Waller, Timo Hammarberg/Tim Berger, Julian Hörl/Moritz Pristauz, Alexander Horst/Lorenz Petutschnig, Xandi Huber/Robin Seidl, Laurenc Grössig/Mathias Seiser und Michael Klemen/Philipp Sponer.