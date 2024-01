Bei Hochzeit verhaftet: Bräutigam soll noch heute Abend abgeschoben werden

Hamza (26) soll in ein paar Stunden im Flugzeug in die Türkei sitzen. Der 26-Jährige wurde bei seiner Hochzeit mit Gundula in Vösendorf von der Fremdenpolizei am Samstag festgenommen.

Unglaubliche Szenen spielten sich am Samstag bei einer Trauung in Vösendorf, Bezirk Mödling, ab. Während der Hochzeit mit der Deutschen Gundula (40) im Schloss Vösendorf, nahmen mehrere Fremdenpolizisten den 26-jährigen Kurden Hamza fest. Grund: Der Bräutigam, ein türkischer Staatsbürger, hatte zehn Tage zuvor schon einen negativen Asylbescheid bekommen (oe24 berichtete). Mithilfe der Eheschließung mit der EU-Bürgerin Gundula hätte der türkische Staatsbürger, der bereits seit 2022 in Österreich leben soll, eine gültige Aufenthaltsbewilligung bekommen. Maschine soll heute Abend fliegen Stattdessen sitzt er nun in Schubhaft und soll sogar in den nächsten Stunden in die Türkei abgeschoben werden. Um kurz nach 19 Uhr soll die Maschine am Flughafen Schwechat Richtung Süden starten. Für Anwalt Gregor Klammer ist die Vorgehensweise der Behörden nicht nachvollziehbar. Die Verlobte und Klammer versuchen deshalb auch in den letzten Stunden vor der Ausweisung den Verbleib des verhafteten Bräutigams in Österreich doch noch zu erkämpfen.