Bereits 600 Unterschriften FÜR das Orchester der Bühne Baden

Das Orchester der Bühne Baden hat augenscheinlich eine große Fangemeinde hinter sich, die ihren Unmut zu dessen geplanter Auflösung durch die NÖKU engagiert zum Ausdruck bringt, um das Ruder vielleicht doch noch herumreißen zu können.

Ende vergangener Woche übergab die Badener Unternehmerin Irene Geiger nicht weniger als 600 Unterschriften an LAbg. Christoph Kainz (ÖVP), gleichzeitig auch Bürgermeister von Pfaffstätten, die den Erhalt des Orchesters fordern. Irene Geiger sagte dazu: "Ich bedanke mich herzlich für alle, die in den vergangenen zwei Wochen eine Unterschrift geleistet haben.“

Und auch Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) unterstreicht: "Diese Welle der Solidarität zeigt, wie sehr die Menschen mit der Badener Kultur verbunden sind. Es wäre schön, wenn ein für alle gangbarer Weg gefunden werden könnte.“ Jeitler-Cincelli betont: "Baden ist einer der wichtigsten Kulturstandorte Niederösterreichs und muss auch in Zukunft diesem Anspruch gerecht werden. Der finanziell angespannten Situation von Bund, Ländern und Gemeinden, sowie den Vorgaben des Landesrechnungshofes geschuldet, wird im Rahmen einer Arbeitsgruppe unter der Leitung des künstlerischen Beraters Clemens Helsberg an einem Konzept für die Zukunft des Orchesters an der Bühne Baden gearbeitet. Oberstes Ziel ist der Erhalt des Musiktheaterstandorts in seiner Qualität und Strahlkraft, sowie die soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler des Badener Stadtorchesters.“

Gesicherte kulturelle Hochleistung erwünscht

Niederösterreich kann künftig - wie jedes andere Bundesland auch - nur ein Landesorchester betreiben. Eine Entscheidung, die den finanziell herausfordernden Zeiten geschuldet ist. Den Gästen der Bühne Baden soll trotzdem auch in Zukunft ein herausragendes Programm geboten werden. Kainz hält an einem gesicherten Fortbestand eines vielfältigen kulturellen Angebots für die Region und für das Kulturland NÖ fest: "Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich ist ein zentraler Bestandteil der vielfältigen Kulturlandschaft unseres Landes und steht für höchste künstlerische Qualität, Exzellenz und die Vermittlung von Musik an ein breites Publikum. Mit einer neuen gemeinsam zu erarbeitenden Struktur wird der Spielstandort so nicht nur abgesichert, sondern sogar aufgewertet. Ich erwarte mir, dass die Arbeitsgruppe mit allen Beteiligten unter der Leitung von Clemens Helsberg, ein gutes, nachhaltiges und den hohen Ansprüchen an den Spielstandort Baden gerecht werdendes Konzept erarbeitet.“