Bergbahnen eröffnen Sommer mit Erlebnis-Feuerwerk

Die Berge Niederösterreichs erwachen mit voller Kraft aus dem Winterschlaf und laden zu einem Sommer voller Erlebnissen ein.

Zum verlängerten Wochenende rund um Christi Himmelfahrt nehmen die Bergbahnen in Niederösterreich richtig Fahrt auf. An allen fünf Standorten der ecoplus Alpin GmbH läuft der Sommerbetrieb mit vollem Programm. Von der Wexl Arena in St. Corona bis hin zu den Ötscherliften in Lackenhof laufen die Liftanlagen. Auch am Hochkar, in Annaberg und auf der Erlebnisalm Mönichkirchen locken Ausflugsziele mit Panorama und Action.

"Meteorologisch gesehen sind wir noch im Frühling, aber der Sommerbetrieb läuft in manchen unserer Bergerlebniszentren wie bei der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel bereits seit geraumer Zeit", sagt die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der Motorikpark und Teile der Wexl Trails waren dort schon Anfang April für die Gäste verfügbar.

Der Motorikpark bei der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel hat seit Anfang April geöffnet. © Martin Fülöp ×

"So es das Wetter zulässt, sind zu Christi Himmelfahrt, dem darauffolgenden Fenstertag und dem Wochenende alle unsere Standorte in Betrieb. Wir empfehlen unsere Gästen sich über die genauen Öffnungszeiten und Wetterbedingungen vorab online zu informieren, am besten auch gleich Tickets für Liftbetrieb und Attraktionen wie die Zipline Annaberg über den Online-Shop zu buchen“, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.

Ein Frühstück, das den Horizont erweitert

Auf der Erlebnisalm Mönichkirchen wird ein neuer Maßstab für Kulinarik gesetzt. Dort verwandelt sich der Sessellift an ausgewählten Terminen in ein fliegendes Restaurant. Besucher nehmen zu zweit auf der Sonnenbahn Platz und genießen dabei ein regionales Frühstück oder eine herzhafte Jause in luftiger Höhe.

Die Idee dazu stammt von Betriebsleiter Christoph Stangl. In ihrer besonderen Form wurde sie sogar patentiert. Das Liftpersonal befestigt einen kleinen Tisch am Sessel, der während der Fahrt gedeckt wird. Geliefert werden die Speisen von der ortsansässigen Bäckerei Dorfstetter. Serviert wird alles frisch, vom knusprigen Gebäck über hausgemachte Aufstriche bis hin zu süßen Köstlichkeiten.

Frühstück und Jause am Sessellift in Mönichkirchen. © Martin Fülöp ×

Bereits am Einstieg erhalten die Gäste eine Tasse Kaffee. An der Bergstation wird nachgeschenkt. Die Fahrt dauert rund dreißig Minuten und umfasst eine vollständige Runde mit der Sesselbahn. Die nächsten Termine finden am 7. Juni für die Jause und am 8. Juni für das Frühstück statt. Anmeldungen sind erforderlich, die Plätze sind begrenzt. Christoph Stangl freut sich über das große Interesse. Er sagt, dass mit einem so hohen Andrang niemand gerechnet habe. Von ausgebuchten Fahrten habe das Team nicht einmal zu träumen gewagt.