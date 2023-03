Der 42-Jährige starb noch an der Unfallstelle - das Bike dürfte nicht beleuchtet gewesen sein.

In Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Freitagabend ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der 42-Jährige starb an Ort und Stelle. Polizeiangaben vom Samstag zufolge hatte der Mann dunkle Kleidung getragen, das Bike dürfte nicht beleuchtet gewesen sein. Das beschädigte Zweirad wurde vorläufig sichergestellt. Der 36 Jahre alte Autofahrer und drei weitere Kfz-Insassen blieben unverletzt.