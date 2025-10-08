BH Tulln: Eröffnungsfeier nach Sanierung

Am gestrigen Dienstagnachmittag folgten zahlreiche Fest- und Ehrengäste der Einladung von Bezirkshauptmann Andreas Riemer zur Wiedereröffnungsfeier der fertig sanierten Bezirkshauptmannschaft Tulln.

"Wenn man heute hier hereinkommt, dann spürt man, diese BH ist in neuem Glanz erstrahlt – energieeffizient, modern und offen“ sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) anlässlich der Eröffnung der Bezirkshauptmannschaft Tulln. Gefordert war eine "effiziente, bürgernahe und dienstleistungsorientierte Bezirkshauptmannschaft" – ein solche sei die BH Tulln nun, versicherte sie. Diese sei gerade in diesem Bezirk sehr gefordert, "ob der vielen Gemeinden, nämlich 38, mit den zwei großen Städten Tulln und Klosterneuburg, mit vielen Wirtschafts- und Wissenschaftseinrichtungen sowie Unternehmen.“ Mikl-Leitner hob zudem besonders das Krisenmanagement hervor: "Hier wart ihr bei der Hochwasserkatastrophe wirklich extrem gefordert.“ Man habe gerade hier im Bezirk Höchstleistungen erbracht - von den Gemeinden und ihren Krisenstäben bis hin zur gesamten Sicherheitsfamilie und der Bezirkshauptmannschaft. Sie dankte in diesem Zuge auch den Schadenskommissionen, "wo unsere Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Sachverständigen Großartiges geleistet haben.“

(v.l.n.r.) Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Leiter der LAD3 Christoph Reiter-Havlicek, Bürgermeister a.D. Willi Stift, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesamtsdirektor-Stellvertreterin Verena Sonnleitner, Bürgermeister Peter Eisenschenk und die Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann und Andreas Bors. © NLK Filzwieser

120 Fenster wurden hier saniert genauso wie die denkmalgeschützte Fassade - knapp zwei Millionen Euro wurden investiert. Die BH war während der Sanierung keinen einzigen Tag geschlossen. Die Landeshauptfrau bedankte sich zudem bei allen Professionisten und "bei unserer LAD3 unter Leitung von Christoph Reiter-Havlicek, die im Land NÖ für solche Projekte zuständig ist, diese organisiert, plant und umsetzt.“ Ebenso vertreten Landesamtsdirektor-Stellvertreterin Verena Sonnleitner, die neu berufene Bezirkshauptfrau aus Gmünd, Renate Giller-Schilk, die Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann und Andreas Bors, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus den umliegenden Gemeinden, Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens, der bauausführenden Firmen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BH Tulln.