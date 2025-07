Blues-Feuerwerk am See: St. Pölten feiert den Sound der Seele

Am Samstag, dem 26. Juli, wird der Ratzersdorfer See zum Zentrum für Bluesfans aus nah und fern. Beim Summer Blues Festival wird der Ratzersdorfer See zum musikalischen Herz der Stadt.

Das Programm ist ein Fest für die Sinne. Peter Kern bringt mit rauer Stimme und virtuosem Gitarrenspiel feinsten Country- und Chicago-Blues auf die Bühne. Al Cook und seine Band erzählen Geschichten aus dem Leben, tief verwurzelt im traditionellen Blues. Roger C. Wade und The Houserockers liefern kraftvollen Sound mit einem Hauch wilder 50er. Den Abschluss bildet die Mojo Blues Band, die das Festival seit mehr als zwei Jahrzehnten mitgestaltet. In diesem Jahr tritt sie gemeinsam mit Ludwig Seuss von der Spider Murphy Gang auf.

"Genau dieses besondere Flair kehrt jedes Jahr zurück nach St. Pölten“, sagte Veranstalter Michael Bachel. Für viele ist dieser Abend ein emotionales Heimspiel - mitten in der Stadt und doch in einer anderen Welt, getragen von Klang, Seele und Gemeinschaft.

Bürgermeister ist Stammgast

Hinter dem Festival steht ein eingespieltes Team, das mit Hingabe und Erfahrung arbeitet. Charlie Furthner und das städtische Veranstaltungsservice sorgen gemeinsam dafür, dass alles reibungslos funktioniert. "Blues ist international. Genau das spiegelt sich auch in der Anzahl unserer ausländischen Gäste wider", sagte Projektleiter Thomas Baumgartner.

Die Mojos sind auf der Bühne am Ratzersdorfer See zu Gast. © Andreas Müller

Auch Bürgermeister Matthias Stadler fühlt sich dem Festival eng verbunden. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal nicht am Bluesfest war. Das war und ist einfach ein Fixtermin für mich", sagt Stadler. Er schätzt die besondere Stimmung, die jedes Jahr an den See zurückkehrt.

Klang, der bewegt

Blues ist Musik, die unter die Haut geht. Der Klang erzählt Geschichten, die Worte oft nicht fassen können. "Bluesfans erkennt man sofort. An ihrem Blick, wenn die ersten Töne erklingen. An der Leidenschaft, die in ihren Augen aufleuchtet", so der Bürgermeister.

Al Cook verkörpert diese Leidenschaft seit Jahrzehnten. Er brachte sich den Blues selbst bei und machte ihn zu seinem Lebensweg. Seine Musik wirkt authentisch und direkt. Für seinen Beitrag zur heimischen Szene erhielt er unter anderem die goldene Kulturmedaille der Stadt Bad Ischl und das goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien.

Auch Peter Kern lebt den Blues mit jeder Faser. Seine Auftritte führen ihn durch Europa, seine Stimme klingt nach Mississippi und seine Gitarre erzählt von Wien. Die Mojo Blues Band bringt seit 1977 ihre unverwechselbare Mischung aus Chicago-Blues, Boogie und Rhythm’n’Blues auf die Bühne. Mit Ludwig Seuss als Gast entfaltet sich in diesem Jahr ein neues musikalisches Kapitel. Gemeinsam sorgen sie für ein Finale, das lange nachklingt.