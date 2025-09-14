Brand im Keller: Pensionistenheim evakuiert

In Waidhofen an der Thaya im niederösterreichischen Waldviertel ist am Sonntagabend ein Seniorenwohnheim evakuiert worden.

Grund dafür war ein Brand im Keller des Gebäudes. Alle 18 Bewohnerinnen und Bewohner mussten die Einrichtung verlassen. Fünf von ihnen wurden zur Sicherheit ins Spital gebracht, zwei in die Geriatrie und die anderen wurden von Angehörigen abgeholt, berichtete ein Sprecher des Roten Kreuzes gegenüber der APA.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, in das verrauchte Gebäude konnten die Bewohner am Sonntag aber nicht mehr zurückkehren. Auch Notarzt und Rettung waren während der Evakuierung an Ort und Stelle.