Bühne auf Rädern: Lkw wird zur Comedy-Zentrale

Vorhang auf, Motor an! Das Lastkrafttheater bringt ab 30. April wieder beste Unterhaltung direkt vor Ihre Haustür – mit jeder Menge Humor, Kult-Komödie und einem LKW voller Pointen.

Ein Lkw, der Theater bringt? Ja, richtig gelesen! Ab Ende April rollt das Lastkrafttheater wieder durch Ostösterreich – und dieses Jahr mit der Kult-Komödie Pension Schöller von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs. Lachen auf Bestellung, Slapstick vor der Haustür und das alles komplett gratis. Die schräge Geschichte um einen schrulligen Millionär, der eine vermeintliche Irrenanstalt besucht und dabei auf echte Originale trifft, bringt die Lachmuskeln zum Glühen. Und das Beste: Statt ein teures Ticket zu kaufen, kann man einfach Platz nehmen und genießen.

30 Orte werden zur Bühne

Ob in Wien, St. Pölten oder am Dorfplatz von Frankenfels – über 30 Orte werden zur Freiluftbühne. Der Lkw vom St. Pöltner Transportunternehmer Karl Gruber wird zur rollenden Kultursensation, aufgestellt wird dort, wo Platz ist – vom Markt bis zur Wiese. Die Show dauert knackige 80 Minuten und ist wie gemacht für einen lauen Sommerabend. Regie führt erneut Publikumsliebling Nicole Fendesack, mit dabei sind u.a. Max Mayerhofer und David Czifer – ein Ensemble, das weiß, wie man Stimmung macht.

Gratis Gaudi dank starker Partner

Möglich macht das Ganze eine starke Allianz: Land NÖ, AK NÖ, die Wirtschaftskammer und viele Sponsoren haben zusammengelegt, damit alle dabei sein können. Seit 2013 begeistert das Lastkrafttheater mit pointenreicher Unterhaltung für Jung und Alt – mehr als 45.000 Besucher lachten bereits mit. Also: Klappsessel schnappen, Freunde mitnehmen und dabei sein, wenn der Lkw zur Bühne und der Dorfplatz zur Comedy-Zone wird!

Die Premiere findet am 30 April in Ybbs an der Donau statt.

Weitere Termine:

3. Mai 2025 18 Uhr 30 Sitzenberg-Reidling



6. Mai 2025 19 Uhr Wien Liesing



8. Mai 2025 18 Uhr 30 Frankenfels



9. Mai 2025 19 Uhr Rohrendorf bei Krems



16. Mai 2025 19 Uhr Königsbrunn am Wagram



17. Mai 2025 19 Uhr Moosbrunn



19. Mai 2025 18 Uhr 30 Wien Meidling



20. Mai 2025 19 Uhr 30 Gerersdorf



21. Mai 2025 19 Uhr 30 Raabs/Thaya



22. Mai 2025 19 Uhr 30 Retz



23. Mai 2025 19 Uhr Blumau-Neurißhof



25. Mai 2025 16 Uhr 30 Schloss Artstetten



26. Mai 2025 18 Uhr 30 St. Pölten



27. Mai 2025 18 Uhr Wien Floridsdorf



28. Mai 2025 19 Uhr 30 Sooß



29. Mai 2025 18 Uhr Korneuburg



30. Mai 2025 19 Uhr 30 Gmünd



2. Juni 2025 18 Uhr 30 Wien Hietzing



3. Juni 2025 19 Uhr Wiener Neudorf



4. Juni 2025 19 Uhr 30 Kottingbrunn



5. Juni 2025 19 Uhr Leobendorf



6. Juni 2025 19 Uhr 30 Herzogenburg



10. Juni 2025 18 Uhr Wien Josefstadt



11. Juni 2025 19 Uhr 30 Kaltenleutgeben



12. Juni 2025 19 Uhr Enzersfeld



13. Juni 2025 19 Uhr 30 Schweiggers



16. Juni 2025 18 Uhr Wien Brigittenau



17. Juni 2025 18 Uhr 30 Wöllersdorf-Steinabrückl



18. Juni 2025 19 Uhr 30 Laa/Thaya



19. Juni 2025 19 Uhr 30 Sieghartskirchen



20. Juni 2025 19 Uhr 30 Ravelsbach



1. Juli 2025 19 Uhr Wiener Neustadt



2. Juli 2025 19 Uhr Fels am Wagram