"ciao APP" im Verkehrsverbund Ost jetzt mit Mobilitätsguthaben

Die im Februar gestartete ciao App des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR), der Wiener Linien und der Wiener Lokalbahnen (WLB) bietet ab sofort zwei neue Funktionen, die die digitale Mobilität in der Ostregion erleichtern soll.

Zum einen kann nun ein deutlich umfangreicheres Zeitkartensortiment in der App hinterlegt und bei der Ticketabrechnung automatisch berücksichtigt werden. Zum anderen ermöglicht die neue Funktion "Zahlung durch Dritte“ das Bereitstellen eines Mobilitätsguthabens für andere Personen – ideal etwa für Kinder, Familienangehörige, Freunde oder Bekannte. "Mit ciao bündeln Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen und VOR ihre Expertise und setzen neue Maßstäbe im digitalen Ticketing für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr“, unterstreichen Karin Zipperer und Alexander Schierhuber, Geschäftsführung des VOR.

Modernes, digitales Ticketing

Statt Fahrkarten am Automaten oder Schalter im Voraus zu kaufen, genügt ein Check-In und Check-Out über das Smartphone – und die Abrechnung erfolgt im Anschluss tagesbasiert und transparent. Mehrere Einzelfahrten werden dabei am Tagesende automatisch zur günstigeren Tageskarte zusammengefasst. Ausgenommen sind Anrufsammeltaxis, touristische Verkehre und der CAT.

Egal, ob Jahreskartenbesitzerinnen und Jahreskartenbesitzer oder Gelegenheitsfahrerinnen und Gelegenheitsfahrer: Fahrgäste benötigen keine detaillierten Tarifkenntnisse – die App ermittelt automatisch den besten Tarif für das jeweilige Nutzungsverhalten am jeweiligen Tag. Bei hinterlegten Zeitkarten wird nur der Teil der Fahrt berechnet, der nicht durch das bestehende Ticket abgedeckt ist. Das ist besonders praktisch für Fahrgäste mit einer Wiener Jahreskarte oder anderen Kernzonen-Zeitkarten, die Ziele in Niederösterreich oder dem Burgenland ansteuern. Umgekehrt müssen Fahrgäste mit einem VOR KlimaTicket Region sich keine Gedanken über Kernzonengrenzen oder zusätzliche Tickets für Wien machen – die Abrechnung erfolgt automatisch und komfortabel.

Reaktionen aus der Politik

"Die ciao App ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung des Ticketsystems. Sie macht das bundesländerübergreifende Reisen in der Ostregion einfacher und zukunftsgerecht“, so Ulli Sima (SPÖ), Wiener Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

"Mit dem neuen Mobilitätsguthaben in der ciao App wird Öffi-Fahren noch flexibler“, erklärt Niederösterreichs Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ)."Eltern können ihren Kindern oder Angehörigen ein bestimmtes Guthaben zur Verfügung stellen – damit wird die Nutzung der Öffis im gesamten VOR-Gebiet alltagstauglich unterstützt.“

"Die ciao App bietet neben ihrer Einfachheit eine Funktion, die den öffentlichen Verkehr noch familien- und gruppenfreundlicher macht“, erklärt Burgenlands Verkehrslandesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Mit nur einem Account können Tickets für bis zu zwölf Personen gekauft werden – ideal für Familienausflüge oder Gruppenfahrten. Das ist ein klarer Vorteil für alle, die gemeinsam unterwegs sind.“

Zeitkarten-Hinterlegung für alle im VOR gültigen Zeitkarten

Bereits seit dem Launch der ciao App im Februar 2025 konnten Fahrgäste ihre Zeitkarten der Wiener Linien hinterlegen. Ab sofort ist dies für alle im VOR gültigen Zeitkarten möglich, egal ob Wochen-, Monats-, Jahresstrecken- oder VOR KlimaTickets – ausgenommen sind nur Tageskarten. Die Fahrgäste hinterlegen ihre Zeitkarte einfach einmal in der App, und ciao berücksichtigt diese automatisch bei jeder Preisermittlung.

"Zahlung durch Dritte“ – Mobilitätsguthaben einfach teilen

Mit der neuen Funktion „Zahlung durch Dritte“ bietet die ciao App eine weitere praktische Möglichkeit, Mobilität flexibel und gemeinschaftlich zu gestalten. Nutzerinnen und Nutzer können anderen Personen bequem ein Mobilitätsguthaben in der App zur Verfügung stellen, das innerhalb des gesamten VOR-Gebiets genutzt werden kann.

Ob für Kinder, Großeltern oder für Besuche im Freundeskreis – das Guthaben lässt sich in der App einfach übertragen und steht der berechtigten Person sofort zur Verfügung. So wird ciao noch sozialer und familienfreundlicher – denn Mobilität kann jetzt gemeinsam genutzt und geteilt werden.

Das Prinzip ist einfach: Der oder die Guthabengebende legt einen Betrag und Zeitraum fest, in dem das Guthaben genutzt werden darf. Die empfangende Person kann dieses Guthaben anschließend für beliebige Fahrten innerhalb der Ostregion verwenden. Die Abrechnung erfolgt tagesbasiert im Nachhinein, und die Gesamtrechnung wird an die Person übermittelt, die das Guthaben bereitgestellt hat.

Voraussetzung ist, dass beide Parteien über ein ciao-Profil verfügen. Die Verbindung zwischen den Konten kann von beiden Seiten jederzeit aufgehoben werden – auch dann, wenn das bereitgestellte Mobilitätsguthaben noch nicht vollständig genutzt wurde.