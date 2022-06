Cobra-Einsatz bei Delogierung in Korneuburg

Bei einem Delogierungsversuch in Korneuburg soll es zu einer Schussabgabe gekommen sein – die Mieter hat sich im Gebäude verschanzt, der Polizeieinsatz läuft.

Großeinsatz in Korneuburg: Bei einem Delogierungsversuch in einem Mehrparteienhaus in der Hovengasse soll es zu einer Schussabgabe bekommen sein. Laut Angaben der Polizei hat sich der Mieter im Haus verschanzt. Die Polizei ist samt Cobra und Drohne im Einsatz, die Verhandlungen mit dem Mann laufen. Laut ersten Informationen gibt es keine Geisel.

© Kopt / TZÖ ×

© Kopt / TZÖ ×

© Kopt / TZÖ ×

Das Gebiet rund um die Korneuburger Hovengasse ist derzeit großräumig abgesperrt, die Polizei bittet, das Gebiet zu meiden.