Römerfest Carnuntum
© Archäologische Kulturpark NÖ BetriebsgmbH

Zeitreise

Comeback für "Römerfest Carnuntum" im September

08.08.25, 16:38
Nach der wetterbedingten Absage im Vorjahr gibt das Fest heuer sein Comeback. Rund 300 Darsteller werden mit dabei sein.

Nach einer Absage wegen des Hochwassers in Niederösterreich im Vorjahr gibt das Römerfest in Carnuntum am 6. und 7. September ein Comeback. Mehr als 300 historische Darsteller (Reenactor) aus dem In- und Ausland werden Veranstalterangaben vom Freitag zufolge einmal mehr "eine antike Metropole" gestalten.

Römerfest Carnuntum
© Archäologische Kulturpark NÖ BetriebsgmbH

Römerfest Carnuntum
© Archäologische Kulturpark NÖ BetriebsgmbH

Besucher erwartet laut einer Aussendung "ein einzigartiger Streifzug durch sämtliche Epochen der römischen Geschichte", Legionäre, Gladiatoren und Handwerker inklusive. Für Kinder gibt es einen eigenen Aktivpfad, der Spiele- und Bastelstationen zu einem Erlebnis mit eigener Geschichte kombinieren soll.

