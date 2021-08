Corona-Cluster um Nachtlokal in NÖ

Bisher elf bestätigte Fälle – an hunderte Personen wird im Zuge des Contact Tracings herangetreten.

Baden/Neunkirchen. In Niederösterreich ist am Freitag ein Corona-Cluster im Zusammenhang mit einem Nachtlokal im Bezirk Baden aufgetaucht. Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) elf Fälle. Die weiteren Erhebungen sind laut einem Sprecher angelaufen. Im Zuge des Contact Tracings müsse an "hunderte Personen" herangetreten werden.

Auch Corona-Häufungsfall in Neunkirchen

Einen weiteren Corona-Häufungsfall gibt es im Bezirk Neunkirchen. Die nunmehr registrierten zehn Infektionen gehen nach Angaben des Sprechers der Gesundheitslandesrätin auf eine Hochzeit zurück, die im Ausland stattgefunden hatte.