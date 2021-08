Mann in Osttirol seit Tagen vermisst: Große Suchaktion

Die Suche musste am Abend abgebrochen werden, Freitagfrüh sollte sie fortgesetzt werden.

Matrei in Osttirol. In Matrei in Osttirol wird seit Tagen ein 80-Jähriger vermisst. Der Mann konnte laut Polizei an seiner Wohnadresse nicht erreicht werden, zudem gab es auch sonst keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Am Donnerstag wurde schließlich eine großangelegte Suchaktion in teilweise sehr unwegsamen Gelände zwischen Mattersberg und dem Gipfel des Kegelstein eingeleitet. Die Suche musste am Abend abgebrochen werden, Freitagfrüh sollte sie fortgesetzt werden.

Sein verlassenes Auto gefunden

Zuvor war am Mittwoch bei der Exekutive Anzeige erstattet worden, dass auf einem Forstweg oberhalb des Ortsteils Mattersberg vermutlich seit einigen Tagen ein Auto abgestellt sei. Bei dem Zulassungsbesitzer handelte es sich um den vermissten 80-Jährigen. An der Suche nach dem Mann waren die Bergrettungen Matrei und Virgen, Suchhundeführer der Bergrettung, Alpinpolizisten sowie der Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt beteiligt.