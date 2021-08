× Zweijährige bei Fiakerunfall schwer verletzt

Bei einem Fiakerunfall ist ein zweijähriges Mädchen am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Die Familie stammt aus Oberösterreich.

Die Wiener Berufsrettung bestätigt gegenüber ÖSTERREICH den schrecklichen Unfall einer österreichischen Familie. Das Kleinkind fiel aus der Kutsche und wurde von dem Gespann offenbar überrollt. Fünf Rettungsteams im Einsatz Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Sofort waren fünf Rettungsteams vor Ort, die das Mädchen notfallmedizinisch versorgten. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war der Hergang des Unglücks noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 landete auf dem Stephansplatz, wofür die Polizei das Areal sperren musste. Ins Krankenhaus geflogen Über den Gesundheitszustand des Mädchens gab es zunächst keine genauen Angaben. Die Berufsrettung leistete Erste Hilfe, bevor das Kleinkind in ein Spital geflogen wurde. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber ×