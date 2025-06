Dachgleiche beim größten Flughafen-Hotel in Schwechat

LH Mikl-Leitner: Hotel setzt ökologisch neue Maßstäbe und ist weiterer Meilenstein in der Bettenoffensive des Landes.

Ende des Jahres wird dem "Vienna House Easy by Wyndham" das größte Hotel am Flughafen Wien-Schwechat eröffnet. Errichtet wird es dieser Tage vom Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group. Die Dachgleiche erfolgte am heuten Montag - mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner, MAMMA Group CEO Herbert Pinzolits und Standortmanager Wolfgang Scheibenpflug.

© NLK Pfeiffer ×

Dabei sprach die Landeshauptfrau von einem "beeindruckenden Projekt, denn es wird das größte Hotel am Fughafenareal und zugleich das größte Hotel in Holzbauweise bei uns in Niederösterreich und europaweit." Der heutige Tag sei deshalb ein Feiertag für die gesamte Airport-Region und für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Niederösterreich.

Standort ist "Tor zur Welt"

"Dieser Standort ist das 'Tor zur Welt', wo täglich mehr als 60.000 nationale und internationale Reisende verkehren und heuer werden rund 30 Millionen erwartet“, so die Landeshauptfrau. Doch der Flughafen überzeuge nicht nur mit Passagierzahlen. „Er ist Leitbetrieb und attraktiver Arbeitgeber mit mehr als 23.000 Arbeitsplätzen und mehr als 250 ansässigen Betrieben wie dem Office Park 4 oder auch dem Helios Logistikpark, den wir heute noch eröffnen", so Mikl-Leitner.

Das Hotelprojekt passe perfekt zum Flughafen und zu Niederösterreich, erklärte sie, weil es ökologisch neue Maßstäbe setze und "weil es ein weiterer Meilenstein in der Bettenoffensive des Landes Niederösterreich ist." 4.000 zusätzliche Betten wolle man in den nächsten Jahren schaffen, "um Niederösterreich von einer Ausflugs- zur Urlaubsdestination weiterzuentwickeln", so Mikl-Leitner. Seit dem Start der Nächtigungsoffensive 2022 habe man mehr als 1.000 neue Betten errichtet, "mit dem Vienna House Easy by Wyndham werden wir diese Zahl nahezu verdoppeln."

Der Landeshauptfrau nach stärke das neue Hotel Niederösterreich zugleich als Destination für Business-Events, "mit kurzen Wegen, internationalen Verbindungen und mit dem Convention Bureau Niederösterreich als starker Partner, der bei Planung von Kongressen und Tagungen unterstützt."