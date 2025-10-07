"Daheim vor stationär": Pilotprojekt "Seniorenwohnen“ wird ausgebaut

In der heutigen Sitzung hat die Niederösterreichische Landesregierung auf Initiative von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Förderung von insgesamt sechs weiteren NÖ Pilotprojekten "Seniorenwohnen“ beschlossen.

Mit den geplanten Projekten werden die bereits existierenden Strukturen betreuter und barrierefreier Wohnformen, deren bestehende Fördermöglichkeiten genutzt und mit unterstützenden Betreuungs- und Pflegekonzepten ergänzt. "Von großer Bedeutung sind die Sicherheit einer bedarfsgerechten punktuellen Unterstützung durch aufsuchende und anleitende Betreuung sowie die Möglichkeiten die Einsamkeit und den Rückgang von sozialen Kontakten zu vermeiden. Im Fokus unserer Pilotprojekte stehen die verdichtete Unterstützung und Begleitung von älteren Menschen durch qualifizierte Heimhilfen, der Sozialen Alltagsbegleitung und der Fachsozialbetreuer und Fachsozialbetreuerinnen (Altenarbeit) in einem größeren gemeinschaftlichen Wohnverbund“, so Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Mit dem Konzept "Seniorenwohnen“ soll künftig die Möglichkeit der eigenständigen Versorgung und niederschwelligen Betreuung im Bundesland gestärkt und ausgeweitet werden, um so auch Personen mit höheren Pflegestufen so lange wie möglich eine selbständige Versorgung mit der notwendigen Unterstützung zu bieten. "Damit schafft Niederösterreich eine Zwischenstufe zwischen mobiler Pflege und Betreuung und stationärer Versorgung im Pflegeheim“, so Teschl-Hofmeister.

© NLK Pfeffer

Der "niederösterreichische Weg": Daheim vor stationär

Die Betreuung und Pflege alter und kranker Menschen wird aufgrund der demographischen Entwicklung eine der zentralen Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. "Unser Motto in Niederösterreich ist grundsätzlich ‚Daheim vor stationär‘, denn wir wissen, dass der überwiegende Teil der älteren Bevölkerung das Bedürfnis hat, in den eigenen vier Wänden sowie in größtmöglicher Eigenständigkeit und Selbstständigkeit ihren Lebensabend in ihrer Heimat bzw. Region zu verbringen“, so Teschl-Hofmeister. „"Mit der Entwicklung des neuen Seniorenwohnens gehen wir diesen Weg konsequent weiter und schaffen die Möglichkeit, durch ergänzende Pflege- und Betreuungskonzepte in bekannten Wohnformen für ältere Menschen, die Notwendigkeit einer Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung, dem Wunsch der Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen entsprechend, hintanzuhalten“, so Sozial-Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Die sechs neuen Pilotprojekte sollen in Krems/Donau, in Tulln/Donau, Bad Erlach und Pitten entstehen. Im Most- und Weinviertel ist die Verortung noch laufend. 5 Projekte wurden im Zuge des Pilotprojekts bereits genehmigt. Die maximale Fördersumme für alle 11 Pilotprojekte erhöht sich durch den heutigen Beschluss auf insgesamt rund 9,7 Millionen Euro.