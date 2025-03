Damen Ski-Weltcup heuer wieder am Semmering

Niederösterreich steht bereit für Austragung des Rennens - Lienz fällt aus.

Normalerweise findet der Damen-Weltcup nur alle zwei Jahre am Semmering in Niederösterreich statt.

Nachdem der Weltcup-Ort Lienz künftig nicht zur Verfügung stehen dürfte, betonen LH Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter und Sportlandesrat Udo Landbauer, dass NÖ „natürlich ein verlässlicher Partner des Wintersports bleibt und diese Rennen am Semmering im 2-Jahres-Rhythmus auch in Zukunft durchführen will. In dieser Ausnahmesituation könnte Niederösterreich unter bestimmten Voraussetzungen außertourlich als Austragungsort zur Verfügung stehen.“

Lösung für alle Wintersport-Fans

Mikl-Leitner: „Niederösterreich ist die Wiege des alpinen Skisports und daher stehe ich nicht an, in einer solchen Ausnahmesituation zu sagen: Setzen wir uns zusammen, reden wir darüber und finden wir eine Lösung, damit die Wintersport-Fans auf ihre Kosten kommen. Niederösterreich steht bereit! Die Erinnerung an das großartige Weltcup-Spektakel im vergangenen Dezember am Semmering sind bei vielen nach wie vor präsent: Die Stimmung unter den 13.000 Gäste, die an den Zauberberg kamen, war großartig, Millionen Zuseher fieberten vor den Bildschirmen mit.“

ÖSV hat angefragt wegen Rennen

Udo Landbauer: „Der ÖSV ist an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir grundsätzlich zur Verfügung stehen. Ich sage ganz klar: Der Skiweltcup gehört nach Niederösterreich – auf den Semmering. Wir haben die Erfahrung, die Infrastruktur und die Begeisterung für den Wintersport. Erst im vergangenen Jahr haben wir die Weltcup-Piste auf den neuesten Stand gebracht und die Vorgaben der FIS umgesetzt. Die Region lebt den Skisport. Niederösterreich ist bereit, diese große Bühne auch heuer wieder zu bieten. Wir setzen uns daher mit voller Kraft dafür ein, dass der Weltcup auch in diesem Winter zu uns kommt und danach wieder wie gewohnt im Zweijahresrhythmus am Semmering stattfindet.“