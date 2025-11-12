In Österreichs Gemeinden gibt es aktuell 201 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 Jahre - das ist ein Anteil von 9,6 Prozent. Der Trend ist klar: unsere Stadt- und Ortschefs werden immer jünger.

Unsere Bürgermeister werden immer jünger. Wir haben in Österreich so viele Junge wie noch nie in Bürgermeisterämtern: 201 Bürgermeister konkret sind unter 40 Jahr. Davon sind 18 sogar unter 30 Jahre alt. Am 13. und 14. November treffen sich in Melk in Niederösterreich wieder die jüngsten Ortschefinnen und Ortschefs des Landes zum alljährlichen Austausch- und Netzwerktreffen. Gastgeber ist Bürgermeister Patrick Strobl von Melk (38 Jahre). Er sagt: "Verantwortung übernehmen für die eigene Stadt oder Gemeinde ist wichtig, denn nur so kann man mitgestalten. Jeder Tag ist anders und es gibt keinen abwechslungsreicheren Job als jenen des Bürgermeisters: Von Bauamt-Agenden über Stadtentwicklung bis hin zu Kulturveranstaltungen und Sozialprojekten ist alles dabei. Das Amt ist eine herausfordernde und wunderschöne Aufgabe, weil man auch so viel zurückbekommt.“ Dabei sei Vernetzung unerlässlich: "Mit den Bürgermeister-Kolleginnen und -Kollegen kann man sich über aktuelle Themen austauschen und einander den Rücken stärken."

Facettenreiches Programm

© APA/HELMUT FOHRINGER

Der lockere Austausch steht beim Jungbürgermeisterinnen- und Jungbürgermeister-Treffen im Vordergrund, doch auch fachliche Themen kommen nicht zu kurz. Highlights sind die Besuche von Bundesministerin Claudia Plakolm, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Anton Kasser (alle ÖVP), ein Impulsvortrag von PR-Berater Markus Habermann sowie eine Diskussion der Unternehmer Josef Zotter, Julia Zotter und Ferdinand Schachner. In zwei Workshops beschäftigen sich die jungen Politikerinnen und Politiker zudem mit rechtlichen und finanziellen Herausforderungen in den Gemeinden. Zu Gast sind auch junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Deutschland.

So jung ist Niederösterreich

© ÖVP NÖ

Der jüngste Bürgermeister Österreichs ist der 25-jährige Johannes Gumprecht aus Hainburg an der Donau (Niederösterreich). Der zweitjüngste Bürgermeister kommt übrigens aus seiner Nachbargemeinde: Leonard Brassat aus Petronell-Carnuntum ist nur wenige Monate älter. Die jüngste Bürgermeisterin der Republik ist eine Oberösterreicherin: Nicole Thaller (29 Jahre) leitet die Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis. In Niederösterreich gibt es übrigens 63 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 40 – ein Anteil von knapp elf Prozent.