× Die Rosenburg lädt zum historischen Burgtreiben

Ritter in Rüstung, Prinzessinnen im Glanz und flammende Dudelsäcke. Am 17. und 18. Mai verwandelt sich die Rosenburg in eine pulsierende Mittelalter-Festung.

Die Rosenburg wird zur Zeitmaschine. Am 17. und 18. Mai können Besucher in ein das bunte Treiben des Mittelalters eintauchen. Ritter kreuzen die Klingen, Gaukler verzaubern das Volk, Handwerker schmieden Amulette und zeigen altes Handwerk zum Anfassen. Das Konzert von Celtica Pipes Rock am Samstag um 17 Uhr ist dabei ein Höhepunkt. Dudelsäcke in Flammen, brennende Trommelschlägel, mystische Klänge zwischen Irish Folk und Symphonic Metal. Die Feuershow ist im Eintritt inklusive. © lichtstark × Ein Tag wie im Märchen Für Kinder wird die Burg zum Abenteuerspielplatz. Kleine Knappen und Prinzessinnen erleben Geschichte zum Mitspielen - mit Riesenseifenblasen, Ritterlager und Geschicklichkeitsspielen. Historische Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt kostet 17 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Kinder. Die Museumsführung ist optional buchbar. Burgherr Markus Hoyos betont: "In Büchern über das Mittelalter zu lesen oder in der Schule darüber zu lernen ist oft trocken und langweilig, weil der Kontext fehlt, der Bezug zur Realität. Beim historischen Burgtreiben auf der Rosenburg wird die spannende Epoche der Geschichte lebendig und damit begreifbar.“ Ein Fest für alle Sinne. Und eine Zeitreise, die man nicht vergisst.