Diese Sommer-Baustellen prägen den Verkehr in NÖ

Während viele Familien Sonne tanken und in die Ferien aufbrechen, herrscht auf Niederösterreichs Straßen Hochbetrieb. Der r NÖ Straßendienst nutzt den Sommer für eine Sanierungsoffensive.

Während andere den Liegestuhl aufklappen, schaltet der NÖ Straßendienst in den Arbeitsmodus. Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ) kündigte am Montag zahlreiche Investitionen an, die im Sommer auf Niederösterreichs Straßen umgesetzt werden. Besonders betroffen ist die Kreuzung der B3 mit der L12 in Korneuburg. Hier wird eine marode Betondecke umfassend saniert. Die Sperre dauert bis Ende August. Über 700.000 Euro fließen allein in diese Baustelle.

Niederösterreich saniert und modernisiert das Straßennetz. © NÖ Straßendienst

Auch in anderen Bezirken wird an vielen Stellen gearbeitet. Auf der B30 bei Heufurth im Bezirk Horn steht ab Mitte August die Erneuerung einer Brücke bevor. Die Strecke wird gesperrt. Ab dem 14. Juli folgt dann die B37 in Richtung Krems. Zwischen Stratzing und Droß erhält die Straße eine neue Asphaltdecke. Zwei Wochen lang bleibt dieser Abschnitt gesperrt. Rund 635.000 Euro werden dort investiert.

Millionen gegen Schlaglöcher und Risse

In Amstetten, Gänserndorf und Mödling rollen ebenfalls Maschinen. Die L154 zwischen Münchendorf und Laxenburg bleibt von Ende Juli bis 22. August komplett gesperrt. Die Investitionssumme liegt bei 500.000 Euro. Auch der Kreuzungsbereich der B42 mit der L80 bei Haag wird modernisiert. An Wochenenden kommt es auf beiden Richtungsfahrbahnen zu Sperren.

"Der NÖ Straßendienst bemüht sich, die Behinderungen so kurz wie möglich zu halten und bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis“, sagt Straßenbaudirektor Josef Decker.

Einsatz in der Gluthitze

Der Sommer bringt nicht nur Urlaubsfeeling, sondern auch Höchstleistungen auf dem Bau. Die Hitze stellt die Mitarbeiter des NÖ Straßendienstes täglich vor Herausforderungen. "Die Sommermonate eignen sich aufgrund des stabilen Wetters und wegen des geringeren Verkehrsaufkommens optimal für die Abwicklung essentieller und notwendiger Straßenbauprojekte, sie verlangen den Mitarbeitern des NÖ Straßendienstes aufgrund der Hitze aber auch einiges ab", so Landbauer. Gleichzeitig sprach er allen Beteiligten großen Dank für ihren Einsatz aus.

Landbauer: "In der heißen Ferienzeit macht der NÖ Straßendienst weiter richtig Tempo." © Büro LH-Stv. Udo Landbauer

Während Sonnenhungrige in den Süden fahren, stemmen Straßenarbeiter bei sengender Hitze tonnenschwere Maschinen. Der Lohn für die Mühe ist ein sicheres und modernes Straßennetz für alle. Ein Sommer, der Spuren hinterlässt - aber im besten Sinne.