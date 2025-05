In vielen Regionen Niederösterreichs fehlt es an Ärztinnen und Ärzten. Die Danube Private University in Krems vergibt daher derzeit kostenfreie Studienplätze für angehende Medizinerinnen und Mediziner.

Der Ärztemangel trifft Niederösterreich mit voller Wucht. Nun reagiert die Danube Private University in Krems mit einem außergewöhnlichen Schritt. Wer Medizin studieren will und bleibt, muss künftig keine Studiengebühren mehr zahlen. Bis zu zwanzig junge Menschen sollen in den Genuss eines Vollstipendiums kommen. Doch wer das Studium antritt, verpflichtet sich, nach der Ausbildung für fünf Jahre in Niederösterreich als Ärztin oder Arzt zu arbeiten.

Normalerweise kostet das Studium an der Danube Private University jährlich rund 28.350 Euro. Sechs Jahre lang, Bachelor und Master inklusive. Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten übernimmt die Universität jedoch sämtliche Kosten. Wer sich bewirbt, muss entweder mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Niederösterreich gemeldet sein. Nach Abschluss der Facharztausbildung folgt der verpflichtende Einsatz in Krankenhäusern oder als niedergelassener Arzt im Bundesland. So will man dort helfen, wo die Lücke immer größer wird, nämlich im ländlichen Raum, in Kliniken, in Gemeinden, wo Hausärzte längst fehlen.

Mehr Studierende aus der Region

Bereits im vergangenen Jahr hatte die DPU 35 dieser Stipendien vergeben. Die Bilanz fällt aus Sicht der Universität positiv aus. Mehr als die Hälfte der aktuellen Studienanfängerinnen stammt inzwischen aus Niederösterreich. 61 von 120 jungen Menschen haben sich entschieden, die Chance zu nutzen. Sie kommen aus allen Ecken des Bundeslandes. Vom nördlichen Waldviertel bis ins südliche Industrieviertel, aus dem Mostviertel ebenso wie aus dem Weinviertel. Anmeldeschluss für das Stipendium ist der 14. Juni.