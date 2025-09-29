Drachenblut trinken mit König Artus auf der Rosenburg

Am 4. + 5. sowie 11. + 12. Oktober verwandelt sich der Original-Turnierhof des Renaissanceschlosses Rosenburg zur Bühne für das historische Spektakel EXCALIBUR. Im Mittelpunkt stehen edle Ritter, berühmte Schwerter und kostümierte Gaukler.

Jetzt können Besucherinnen und Besucher des bunten Mittelalter-Treibens auf der Rosenburg zum allerersten Mal das legendäre Schwert von König Artus namens Excalibur bewundern. Es erzählt eine faszinierende Geschichte voller Magie, Mut und Mythen. Die stimmige Kulisse bildet die historische Burganalage. Sie wird zum Tor in eine andere Zeit.

Pferde, Elfen & Akrobatik

Im Zentrum des EXCALIBUR-Events steht das große Ritterturnier. Hier tauchen Besucherinnen und Besucher in den Kampf zwischen Gut und Böse ein. Live und erste Reihe fußfrei erleben sie heldenhafte Kämpfe in historischen Kostümen, lodernde Schwerter, meisterhafte Pferdedressuren und atemberaubende Akrobatik. Mystische Wesen wie Elfen, Nymphen und der Zauberer Merlin erwecken die Legende von Artus und seines Schwerts Excalibur zu neuem Leben.

Mittelalter-Spektakel auf der Rosenburg © Mittelalter-Spektakel Rosenburg

Markt mit Musik & wilden Mäusen

Daneben lädt Kastellanin Elisa Helm alle Gäste zum mittelalterlichen Markt mit Musik, Gauklern, Handwerkskunst und kulinarischen Genüssen ein. Verkostet werden können hier sogar "Drachen-Blut“ und "wilde Mäuse“. Kinder lassen sich bei Interesse in der Knappen-Schule als Nachwuchs-Ritter und -Burgfräulein ausbilden. Wer in mittelalterlicher Gewandung erscheint, wird selbst Teil der farbenprächtigen Inszenierung.

In die Geschichte eintauchen

Gastgeber ist Markus Graf von Hoyos. Die Rosenburg ist seit 1681 im Besitz seiner Familie. "Gemeinsam mit dem Veranstaltungsteam machen wir das Mittelalter hier auf einzigartige Weise lebendig. Inmitten der idyllischen Landschaft des Kampftals und der historischen Burganlage bieten wir ein ganztägiges Programm für Groß und Klein, ein unvergessliches Erlebnis für die gesamte Familie", lädt Hoyos herzliche zum Mittelalter-Spektakel auf der Rosenburg ein.