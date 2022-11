Drei Ladendiebe in Niederösterreich festgenommen

In Niederösterreich sind drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen worden, die 14 Einkaufstaschen voller Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen haben sollen.

Die Männer, 34, 35 und 37 Jahre alt, waren am vergangenen Dienstag nach einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Langenlois (Bezirk Krems) zunächst mit dem Auto geflüchtet. Im Zuge einer Fahndung konnten sie aber angehalten werden, berichtete die Polizei am Samstag.

Die drei Rumänen waren nach dem Diebstahl von mehreren Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie in den Pkw einstiegen und davonfuhren. In Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) hielt eine Streife das Auto auf. Im Kofferraum entdeckten die Polizisten das Diebesgut. In den Einkaufstaschen waren unter anderem Nüsse, Schokolade, Fischkonserven und Zahnbürsten-Aufsätze.

Im Zuge der Ermittlungen wurden den Männern laut Polizei zwei Tatorte, beide Lebensmittelgeschäfte in Langenlois, zugeordnet. Bei einer ersten Vernehmung waren die Rumänen jedoch nicht geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Krems gebracht.