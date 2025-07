Durstiges Reh taucht in Klosterneuburg am Pool auf

Nicht schlecht staunte eine Familie aus Klosterneuburg als plötzlich ein Reh auf dem Grundstück auftauchte und seinen Durst aus dem Swimmingpool stillte.

In Klosterneuburg stieg das Thermometer am Sonntag über 30 Grad. Die Sonne brannte vom Himmel, viele Menschen suchten Zuflucht im Schatten oder genossen die Hitze mit den Füßen im Wasser und einem kalten Getränk in der Hand. In einem dieser Gärten traute eine Familie ihren Augen kaum, als plötzlich ein Reh auf das Grundstück spazierte.

Das Tier bewegte sich ruhig und zielsicher über die Wiese, blieb kurz stehen und steuerte dann direkt auf den Swimmingpool zu. Dort beugte es sich vor und trank mehrere Schlucke kühles Wasser. Die Szene wirkte fast surreal, doch das Tier schien sich von nichts stören zu lassen. Nach einer Minute drehte es sich um und verließ den Garten genauso ruhig, wie es ihn betreten hatte.

Rehe verfügen über ein feines Gespür für Wasserquellen, und in Zeiten extremer Temperaturen können selbst künstliche Wasserflächen wie Pools zu einer willkommenen Gelegenheit werden. Vor allem bei anhaltender Hitze verlassen Wildtiere häufiger ihre gewohnten Reviere und begeben sich auf die Suche nach Trinkwasser.