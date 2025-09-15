Ein Engel für Bruck/Leitha

Feierliche Amtsübergabe in Hainburg: Michael Engel ist neuer Bezirkshauptmann von Bruck an der Leitha.

In der Kulturfabrik Hainburg an der Donau fand am heutigen Montag die feierliche Übergabe der Leitung der Bezirkshauptmannschaft von Bruck an der Leitha von Peter Suchanek auf Michael Engel statt. "Eine Amtsübergabe an einer Bezirkshauptmannschaft hat immer eine große Bedeutung für das Land, für den Bezirk und für die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk", sagte dabei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Musikalisch gestaltet wurde der Festakt vom Quintett der Polizeimusik.

Der Bezirk sei nach der Auflösung des Bezirkes Wien Umgebung und den nunmehr 33 Gemeinden sehr vielfältig, aber aufgrund des Flughafens auch "einzigartig" – vor allem im Hinblick auf die dynamische Bevölkerungsentwicklung, die Wirtschaftskraft und die touristischen Möglichkeiten. Zudem stehe mit dem Bildungscampus in Hainburg ein Zukunftsprojekt vor der Umsetzung, wo man künftig Fachkräfte ausbilden und Spitzenforschung ermöglichen könne. Die Landeshauptfrau unterstrich weiters den Weltraumwirtschafts-Schwerpunkt im Bezirk, mit dem man "nach den Sternen" greife.

Engels Biografie

Der scheidende Bezirkshauptmann Suchanek habe nicht nur um fachliche Kompetenz mitgebracht, lobte die Landeshauptfrau, sondern auch Nervenstärke, Führungskompetenz, Fingerspitzengefühl und sehr viel soziale Kompetenz. Der neue Bezirkshauptmann Engel werde, so Mikl-Leitner, seine Spuren im Bezirk ziehen und das Amt auf "seine Art und Weise" anlegen. Engel betonte in seiner Antrittsrede, dass er das "Haus bewusst führen und verwalten wird - mit dem Ziel eine moderne Serviceeinrichtung für den gesamten Bezirk zu sein".

Engel, geboren 1978, hat nach der Matura das Studium der Rechtswissenschaften in Wien absolviert und trat 2008 in den Landesdienst ein, unter anderem war er in der Abteilung Agrarrecht eingesetzt und machte sich auf Ebene der Bezirksverwaltungsbehörden auf den Bezirkshauptmannschaften Melk, Gänserndorf und Neunkirchen verdient. 2016 wurde er an der BH Mödling Stellvertreter des Bezirkshauptmannes, 2019 wechselte er als Stellvertreter der Bezirkshauptfrau nach Neunkirchen. Danach war Engel für drei Jahre im Bund eingesetzt, ehe er heuer in das Amt der NÖ Landesregierung nach St. Pölten wechselte. Mit Juni 2025 folgte die Bestellung zum Bezirkshauptmann von Bruck an der Leitha.