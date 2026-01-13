Eislaufplatz Mödling soll zugesperrt werden

In vielen Gemeinden ist der Spardruck enorm. In Mödling soll daher nun der Eislaufplatz zugesperrt werden. In der Bevölkerung sorgt das für Debatten. Die Stimmung ist frostig und es regt sich Widerstand in der Bevölkerung.

In Niederösterreich gibt es neben zahlreichen Seen und Teichen, die im Winter immer wieder zufrieren, rund 30 Eislaufplätze. Beim Großteil davon handelt es sich um offene Eisflächen ohne Überdachung, nur wenige sind entweder überdacht oder sogar als Eissporthalle ganzjährig nutzbar. Gleichzeitig sind die meisten Eislaufplätze in die Jahre gekommen. Viele Kältemaschinen sind veraltet, die Eispisten sowie Elektroinstallationen und Banden müssen zum Teil erneuert werden.

Teure Sanierung

Pro Eislaufplatz beläuft sich der durchschnittliche Sanierungsbedarf auf rund 420.000 Euro – das hat eine Studie im Auftrag des Landes Niederösterreich ergeben. Allerdings können sich viele Gemeinden eine solche Sanierung aufgrund der angespannten Budgetlage nicht oder nur schwer leisten, dazu kommen die gestiegenen Energiepreise sowie die Tatsache, dass die Winter zuletzt immer wärmer geworden sind und dadurch der Betrieb eines Eislaufplatzes erschwert wurde.

Petition für Erhalt des Eislaufplatzes

Wie bereits in Bad Vöslau (Bezirk Baden) vor ein paar Jahren soll daher nun auch der Eislaufplatz in Mödling aus Kostengründen zugesperrt werden. Doch das sorgt in und rund um Mödling für Aufregung. Im Rahmen einer Petition wurden bereits tausende Unterschriften gesammelt, um gegen das Aus des Eislaufplatzes zu kämpfen. Auch der Eishockeyverein UEC Mödling steht aufgrund der geplanten Schließung vor ungewisser Zukunft.