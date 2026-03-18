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© APA/MAX SLOVENCIK

Was jetzt kommt

Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse

18.03.26, 07:04
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Durch Maßnahmenpaket soll der Preis pro Liter um 10 Cent gesenkt werden. 

Im Kampf um die steigenden Treibstoffpreise im Zuge des Iran-Kriegs hat sich die Regierung nun doch auf eine Spritpreisbremse geeinigt.

10 Cent pro Liter  

Nach Informationen der APA wird die Mineralölsteuer leicht gesenkt, was einer Forderung der ÖVP entspricht. Zudem sollen Margen entlang der Wertschöpfungskette bei den Treibstoffpreisen eingefroren werden können, wie dies die SPÖ gewünscht hat. 

Durch die Entlastungen soll der Spritpreis um zehn Cent pro Liter gesenkt werden. In Kraft treten sollen die Maßnahmen bis April. Begrenzt werden sie bis Jahresende. Die exakten Details werden heute nach dem Ministerrat präsentiert

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