Erste-Hilfe-Heldin: 9-Jährige rettete das Leben ihrer Mutter

Die neunjährige Fiona Immervoll bewahrte kürzlich ihre Mutter durch ihr beherztes Eingreifen vor Schlimmerem. Als diese plötzlich kollabierte, blieb das Mädchen ruhig, wählte sofort den Notruf 144 und brachte ihre Mama bis zum Eintreffen der Rettungskräfte in die stabile Seitenlage.

In Eggern im Bezirk herrscht große Aufregung: Fiona Immervoll rettete ihrer Mutter das Leben. "Dass ein Kind in diesem Alter so umsichtig und richtig reagiert, ist großartig“, betont Hans Ebner, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, der gemeinsam mit Bezirksstellen-Geschäftsführer Johannes Zeller sowie den beiden Sanitätern Stefan Uitz und Anton Kanzian die Familie Immervoll besuchte, um Fiona persönlich zu danken.

Als Zeichen der Anerkennung überreichte das Team Anfang November kleine Geschenke – darunter einen Adventkalender. "Wir waren beide geschockt darüber, dass das überhaupt passieren konnte“, erzählten die Eltern Marion und Jürgen Immervoll. "Aber wir sind unglaublich stolz auf unsere beiden Töchter. Fiona hat so toll reagiert und Vanessa ist ja schon lange beim Jugendrotkreuz und hat von dort auch viel Wissen mitgebracht.“

Alles beim Roten Kreuz gelernt

Fiona lebt mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Vanessa (13), die selbst Mitglied beim Jugendrotkreuz ist, in Eggern. "Der Vorfall zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Erste-Hilfe-Wissen und rasches Handeln im Notfall sind. "Jede Minute zählt, wenn ein Mensch zusammenbricht. Fiona hat genau richtig reagiert – das zeigt, wie wertvoll Erste-Hilfe-Trainings auch schon für Kinder sind“, so Ebner.