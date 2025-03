Erste Hundezone für Klosterneuburg beschlossen

Über 2.100 Hunde sind derzeit in Klosterneuburg gemeldet. Nun sollen die Vierbeiner eine große Freilaufzone in zentraler Lage beim Happyland bekommen.

Klosterneuburg ist mit über 28.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Niederösterreichs. Kaum zu glauben, dass es im Stadtzentrum bis dato keinen geeigneten Platz für das Freilaufen von Hunden gibt. Und das, obwohl hier über 2.100 Hunde gemeldet sind. Ein Umstand, der sich jetzt ändern soll.

Dieser Tage wurde nämlich der Bau einer Hundeauslaufzone beschlossen, der neben dem Parkplatz in der Au, in direkter Nachbarschaft zum Happyland und dem Bahnhof Klosterneuburg-Kierling, errichtet werden soll. Die entsprechenden Pläne dazu hat Bürgermeister Christoph Kaufmann gemeinsam mit Angelika Fuchs, der Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg, anlässlich des Welttierschutztages präsentiert.

"Mit der neuen Hundezone zeigen wir, dass wir auch die Bedürfnisse der Hundebesitzer und ihrer besten Freunde ernst nehmen. Gerade im bebauten Stadtzentrum fehlte ein Areal, wo die Vierbeiner freilaufen und spielen können. Es freut mich, dass wir dafür nun eine geeignete Fläche in bester Lage zur Verfügung stellen können", so Bürgermeister Christoph Kaufmann.

Zahlen und Fakten

Das zu entstehende Areal mit einer Fläche von 925 Quadratmetern wird auf allen Seiten mit einem Zaun von 1,80 Meter gesichert. Zusätzlich wird ein Brunnen geschlagen, der als Wasserstelle für die Hunde dienen soll. Hundekotsackerlspender, Mistkübel sowie eine Sitzgelegenheit für die Hundebesitzer werden ebenfalls miterrichtet.

"Die Stadtgemeinde schafft hier eine angenehme Umgebung, in der sich sowohl Hunde als auch ihre Besitzer wohlfühlen. Klosterneuburg setzt damit einen wichtigen Schritt, um das Zusammenleben von Menschen und Tieren in der Stadt harmonisch zu gestalten. Ich bin mir sicher, dass die Hundeauslaufzone von den Hundehaltern gut angenommen wird", so Angelika Fuchs.

Der entsprechende Beschluss zur Umsetzung der Hundezone soll in der kommenden Stadtratssitzung im Oktober erfolgen. Nach den notwendigen Rodungsarbeiten von Baum- und Strauchbewuchs sowie der Herstellung der Infrastruktur soll die erste Hundezone der drittgrößten Stadt Niederösterreichs rund um Leopoldi fertiggestellt und eröffnet werden.