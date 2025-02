EU-Fördermittel: Neuer Rekord für NÖ-Jugendprojekte

LR Teschl-Hofmeister: "Die Europäische Union investierte im Jahr 2024 1.431.525 Euro in die Umsetzung von Jugendprojekten in Niederösterreich.“

Die Europäische Union spielt eine wesentliche Rolle bei der Unterstützung und Förderung jugendrelevanter Projekte in Niederösterreich. "In den letzten 10 Jahren konnten wir die EU-Fördersummen für Jugendprojekte in Niederösterreich ständig steigern. Waren es 2014 noch rund 165.000 Euro, so sind wir 2024 bei einem Wert von exakt 1.431.525 Euro angelangt", freut sich Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die Rekordsumme.

Die EU anerkennt dieses Engagement durch die Förderprogramme ERASMUS+ Jugend und Europäisches Solidaritätskorps (ESK) mit umfassender finanzieller Unterstützung. Erfolgreiche Beispiele solcher Projekte stellen die "eljub-Europäische Jugendbegegnung" oder "EU-Jugend in NÖ Pflege- und Betreuungszentren" dar. Dafür, dass die EU-Mittel optimal ausgeschöpft werden, sorgt unter anderem die Jugend:info NÖ. Als Informations- und Beratungsstelle unterstützt sie interessierte Gemeinden, Jugendverbände und -vereine bei der Antragstellung ihrer geplanten Jugendprojekte und steht als Projektpartner zur Verfügung.

"Diese Projekte bieten den jungen Menschen nicht nur sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern fördern auch ihre persönliche Entwicklung, ihre sozialen Kompetenzen und ihr Verständnis für europäische Werte. Darüber hinaus macht es Jugendlichen einfach Spaß, sich mit jungen Menschen aus ganz Europa zu treffen und anzufreunden", erklärt Teschl-Hofmeister.