EVN zahlte Kunden zig Millionen Euro zurück

Die EVN überwies Rückzahlungen an rund 155.000 Kunden.

Im Zuge einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) wegen unzulässiger Strompreiserhöhungen hat der niederösterreichische Energieversorger EVN an 155.000 Kunden Geld zurücküberwiesen. Die Rückzahlungen lagen je nach Vertrag zwischen 50 und 300 Euro. Insgesamt hätten 300.000 Personen Anspruch gehabt, bis 31. Juli mussten sie dafür einen Antrag stellen.

56 Prozent der Betroffenen nutzten dafür die Online-Plattform. Weitere 70.000 meldeten sich telefonisch, 40.000 kamen persönlich in EVN-Zentren, 3.000 holten sich Hilfe über Infobusse in 18 Gemeinden. In Summe wird mit rund 160.000 Anträgen gerechnet. Wie viel Geld die EVN letztlich zurückgezahlt hat, bleibt geheim.

Wer das Rückzahlungsangebot angenommen hat, kann jetzt nicht mehr klagen. Für alle anderen prüft der Verbraucherschutzverein VSV, ob es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Nicht klar ist, ob die EVN dann noch mehr Rückzahlungen leisten muss.