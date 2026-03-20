Fahrafellner als NÖ Landesfeuerwehrkommandant bestätigt

Dietmar Fahrafellner ist am Freitag als niederösterreichischer Landesfeuerwehrkommandant bestätigt worden.

Der gebürtige St. Pöltner ist bereits seit 2013 an der Spitze des größten Feuerwehrverbandes Österreichs. Bei seiner letzten Wahl 2021 holte er fast alle Stimmen – nur eine war ungültig. Auch sein Stellvertreter Martin Boyer, Bezirksfeuerwehrkommandant von Krems, wurde ohne Gegenkandidaten wiedergewählt.

Feuerwehr-Urgestein mit Leidenschaft

Fahrafellner ist seit 28 Jahren im Landesfeuerwehrkommando – und bereits mit 13 Jahren zur Feuerwehrjugend gestoßen. Ihm gilt die Nachwuchsarbeit als besonderes Herzensanliegen. 25 Jahre lang leitete er zudem die Stadtfeuerwehr St. Pölten – dieses Amt gab er erst vor zwei Monaten ab. Seit 2011 vertritt er NÖ auch im Österreichischen Bundesfeuerwehrkommando.