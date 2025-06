Fernwärme legt Badens Verkehr im Sommer lahm

In der Hitze wird die Kurstadt von Umleitungen ins und vom Zentrum geprägt sein. Die Fernwärme muss überarbeitet werden.

Ab dem 30. Juni wird es im Zentrum von Baden nicht nur wegen des Sommers heiß hergehen: Die EVN beginnt an dem Tag an neuralgischen Punkten der Badener Innenstadt mit Sanierungsarbeiten an der Fernwärme.

Mitten im Hochsommer prägen Umleitungen die Stadt

Die gesamte Bauzeit wird sechs Wochen - also bis fast Mitte August dauern. Die Arbeiten betreffen den Bereich des Kreisverkehrs Vöslauer Straße mit Weilburgstraße und Braitner Straße und werden in zwei Abschnitte unterteilt, um den Verkehrsfluss einigermaßen aufrecht zu erhalten.

Die Vöslauer Straße wird gleich zu Anfang ab der Kreuzung mit der Elisabethstraße ab dem 30. Juni für rund drei Wochen gesperrt. Zur Baustelle können nur Anrainer durchfahren. Die Umleitung ins Stadtzentrum erfolgt über Elisabethstraße, Roseggerstraße und Braitner Straße.

Wichtige Verkehrsader wird zur Einbahn nach Süden

Der zweite Abschnitt der Bauarbeiten erfolgt gleich anschließend und soll weitere drei Wochen, also mindestens bis 10. August, dauern. Dabei erfolgt die Sperre ab dem Raiffeisenplatz in Fahrtrichtung Süden. Die Umleitung nach Süden erfolgt dann über Weilburgsstraße, Sauerhofstraße und Elisabethstraße. In der Zeit wird aber die Sauerhofstraße deswegen vorübergehend nur als Einbahn Richtung Süden geführt.