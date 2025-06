Feuerwehr-Elite misst sich beim Landesbewerb in Schwechat

Schwechat steht drei Tage lang im Zeichen der Flammen, doch nicht wegen eines Brandes. Vielmehr lodert hier der Ehrgeiz, wenn sich über 1.000 Feuerwehrgruppen beim 73. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerb messen.

Von 27. bis 29. Juni verwandelt sich das Rudolf-Tonn-Stadion in ein brodelndes Zentrum für Einsatzkraft, Disziplin und Kameradschaft. Ein sportlicher Ausnahmezustand, der mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher in die Stadt lockt. Schon am Freitag rollen die ersten Feuerwehrfahrzeuge an. Die Bewerbsgruppen, ausgestattet mit Helm, Herz und Hingabe, beziehen ihre Zeltplätze auf dem riesigen Veranstaltungsgelände mit mehr als 200.000 Quadratmetern.

Danach beginnt der Wettbewerb in den Disziplinen Bronze und Silber. Jede Sekunde zählt, jede Bewegung muss sitzen. Beim Parallelbewerb und beim spektakulären Fire Cup am Samstagabend zeigen die Besten ihr Können. Der Eintritt ist frei. Ob im Fest- und Discozelt, im Heurigendorf oder am Spielfeldrand - Schwechat bebt im Takt der Feuerwehrsirenen.

Logistik trifft Leidenschaft

Die Stadtgemeinde hat keine Mühen gescheut. Das Mega-Event verlangt vollen Einsatz. 15 Verpflegungsstände, ein VIP-Bereich und mehr als 300 Zeltplätze schaffen das passende Drumherum. Doch mit großem Feuer kommt auch großer Rauch. Die Stadt bittet um Geduld beim Verkehr. "Wir empfehlen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden“, heißt es in einer Mitteilung.

Vizebürgermeister Christian Habisohn (SPÖ) betont die Bedeutung des Bewerbs. "Dass der Landesfeuerwehrleistungsbewerb heuer in Schwechat stattfindet, ist eine große Ehre. Das zeigt, welch wichtige Rolle unsere Stadt in der Feuerwehrfamilie spielt.“