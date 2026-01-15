Grand Hotel Wien nun rechtswirksam verkauft

Das Wiener Grand Hotel am Kärntner Ring des austro-saudischen Investors Mohamed Bin Issa Al Jaba ist offiziell verkauft.

Der Deal wurde mit Beschluss des Handelsgerichts Wien vorigen Spätherbst genehmigt, die insolvente Eigentümerin hatte dagegen allerdings Rekurs erhoben. Mit Entscheidung vom heutigen Donnerstag hat das OLG Wien die erste Entscheidung bestätigt, sodass der Verkauf der Vermögenswerte und des Hotelbetriebs der Grand Hotel Gesellschaft nun rechtswirksam ist.

Durch den nun vollzogenen Verkauf des Grand Hotel Wien werde der langfristige Betrieb sichergestellt, teilten involvierte Rechtsanwälte am Donnerstag mit. Im Interesse der Dienstnehmer und Gläubiger sei das bestmögliche Ergebnis erzielt worden, so Reisch Rechtsanwälte.

Das Hotel gehörte bisher über eine eigene Gesellschaft der Erste Wiener Hotel AG, die im Mai Konkurs angemeldet hatte. Im Juni musste auch die Grand Hotel GesmbH Insolvenz anmelden. Das Hotel wechselte im November um 90 Mio. Euro den Besitzer, als Käufer wurde ein OPEC-Fonds genannt. Al Jaber hatte das Grand Hotel im Jahr 2002 erworben.