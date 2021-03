Ein Jäger hat im Bezirk Mistelbach am Sonntagvormittag in einem Wald die Leiche einer Mutter und eines Kindes in einem Auto entdeckt. Sie dürften erschossen worden sein.

Grausiger Fund in einem Wald im Bezirk Mistelbach: Laut "Krone" entdeckte ein Jäger die Leiche einer Frau (28) und eines Kindes (4) in einem Auto bei einem Windschutzgürtel zwischen Mistelbach und Eibesthal. Sie sind offenbar erschossen worden. Von der Tatwaffe fehlte jede Spur. Ex-Mann im Verdacht Laut ÖSTERREICH-Information steht der Ex-Mann der getöteten Frau im Verdacht. Auslöser könnte ein Scheidungsstreit gewesen sein. Der Ex-Partner der getöteten Frau soll auch Waffen besitzen. Laut "Krone" soll die Sondereinheit "Cobra" das Haus des Verdächtigen bereits umstellt haben. Eine Stürmung dürfte in Kürze erfolgen. Mehr Infos in Kürze.