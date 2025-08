Frühjahrsplus stärkt St. Pöltens Ruf als Reisedestination

Mitte August wird St. Pölten wieder zur Festivalhauptstadt Österreichs, wenn das Frequency mit rund 140.000 Besuchern hier gastiert. Bereits für die erste Jahreshälfte kann aber eine positive Tourismusbilanz gezogen werden.

St. Pölten schrieb im Vorjahr eine beeindruckende Tourismusgeschichte. Gegenüber dem Jahr 2023 stiegen die Übernachtungen in der Landeshauptstadt spürbar an. Besonders in den 3- und 4-Stern-Hotels zeigte sich ein deutliches Plus. Die stärksten Zuwächse gab es im April mit 7,9 Prozent und im Mai mit sogar 13,3 Prozent.

Diese Entwicklung fiel in die Eröffnungsphase der Initiative "Kultur St. Pölten 2024". Sie lockte zahlreiche Kulturinteressierte in die Stadt. Auch das Frequency-Festival im August spielte eine wichtige Rolle. Als Publikumsmagnet mit internationaler Strahlkraft trug das Spektakel wesentlich zur positiven Bilanz bei.

Herkunft der Gäste und neue Ausrichtung

Im Jahr 2024 kamen rund 65 Prozent der Gäste aus Österreich. Zwölf Prozent reisten aus Deutschland an. Vier Prozent stammten aus Polen, der übrige Anteil verteilte sich relativ gleichmäßig auf weitere EU-Staaten. Damit zeigte sich St. Pölten zunehmend als europäisches Reiseziel mit breiter Anziehungskraft.

Die Stadt setzte vermehrt auf eine neue Tourismusstrategie. Der klassische Urlaub rückte stärker in den Vordergrund, während der bewährte Geschäfts- und Tagungstourismus weiterhin eine stabile Säule blieb. Gruppenreisen spielten dabei eine zentrale Rolle. Kooperationen mit Paketreise-Anbietern wurden gezielt ausgebaut. Weitere Partnerschaften sollen folgen.

Fortsetzung des Trends im Jahr 2025

Die ersten Zahlen für das Tourismusjahr 2025 bestätigen den Aufwärtstrend. Von Jänner bis Juni wurden 46.767 Ankünfte verzeichnet. Das entspricht einem leichten Zuwachs gegenüber 2024. Bei den Übernachtungen gab es mit 95.304 ein deutliches Plus von 4,56 Prozent.

www.campingamsee.at

Auch der Campingplatz am See trug zur positiven Entwicklung bei. Zwischen 15. April und Ende Juni 2025 übernachteten dort 4.625 Gäste. Das entspricht einem Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2022 legte der Platz um rund 80 Prozent zu. Diese Zahl bestätigte der Betreiber.

Der Platz liegt ruhig, ist dennoch stadtnah und bietet eine naturnahe Alternative zum Hotel. Er hat von 15. April bis 15. Oktober geöffnet. Die Nachfrage steigt stetig. Die Weichen für weiteres Wachstum sind gestellt und das Frequency-Festival, das Mitte August bis zu 140.000 Besucher erwartet, steht erst bevor.