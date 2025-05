× GEDESAG baut neue Reihenhäuser in Karlstetten/NÖ

In Karlstetten (Bezirk St. Pölten-Land) wurde mit dem Spatenstich das Reihenhausprojekt „Karlstetten I“ offiziell gestartet.

© Gedesag ×

In zwei Bauabschnitten entstehen insgesamt 22 moderne Reihenhäuser mit rund 114 bis 117 m² Wohnfläche auf zwei Ebenen – samt Garten, Terrasse und zwei Pkw-Stellplätzen pro Einheit. Der erste Bauabschnitt mit 12 Häusern soll bis Herbst 2026 fertiggestellt sein. Die Ost-West-orientierten Häuser bieten praktische Grundrisse: ein großzügiger Wohnbereich mit offener Küche im Erdgeschoss, drei Schlafzimmer und ein Tageslichtbad mit Badewanne und Dusche im Obergeschoss. Der zweite Bauabschnitt startet im Oktober dieses Jahres und wird im Frühjahr 2027 bezugsbereit sein. Die neuen Häuser vereinen zeitgemäßen Wohnkomfort mit naturnaher Lebensqualität, für die Karlstetten allseits bekannt ist.

Spatenstich für Karstetten I: Michael Reichör (Lang-Bau), Christian Lang (Geschäftsführer Lang-Bau), Florian Krumböck (Abg.z. NÖ LT), BGM Thomas Kraushofer, Dir. Peter Forthuber (Gedesag), Stefan Fischer (Projektleiter Gedesag), Wolfgang Steinschaden (Abteilungsleiter Gedesag) © Gedesag ×

Neue Reihenhäuser verbinden Wohnkomfort mit Lebensqualität

Die Gemeinde Karlstetten setzt erneut ein starkes Zeichen für zukunftsorientiertes Wohnen. Mit dem Bau von 22 modernen Reihenhäusern wird nicht nur dringend benötigter Wohnraum geschaffen, sondern auch das klare Bekenntnis zu leistbarem und nachhaltigem Wohnen unterstrichen.

Lebenswerte Gemeinde mit starker Infrastruktur

Karlstetten überzeugt nicht nur mit landschaftlicher Schönheit am Rande des Dunkelsteinerwalds, sondern auch mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Kindergärten, Schulen, eine gute ärztliche Versorgung sowie ein vielfältiges Kultur- und Vereinsleben bieten ideale Voraussetzungen für Familien, Senioren und junge Menschen. Freizeitliebhaber finden zahlreiche Wanderwege und attraktive Radtouren in unmittelbarer Umgebung. Für eine nachhaltige Mobilität sorgt der innovative Gemeindebus „Karlopolis“, ein Vorzeigeprojekt in Kooperation mit dem Land Niederösterreich.

© Gedesag ×

Neues Wohnen mit hoher Lebensqualität

„Mit der Förderung dieses Neubauprojekts von 22 Reihenhäusern unterstreicht das Land Niederösterreich einmal mehr sein klares Bekenntnis zu leistbarem Wohnen für unsere Landsleute“, betont Landtagsabgeordneter Florian Krumböck. „Wir investieren gezielt in nachhaltige Wohnformen, die Familien ein modernes Zuhause mit hoher Lebensqualität bieten – dort, wo sie daheim sind.“ Die zweigeschoßigen Wohneinheiten sind durchdacht geplant: Ein großzügiger Wohnbereich mit direktem Zugang zu Terrasse und Garten sowie eine offene Küche bilden das Herzstück des Erdgeschosses. Im Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, ein helles Badezimmer mit Badewanne und Dusche sowie praktische Stauraumlösungen mit drei Abstellräumen – je einer auf jedem Geschoß und zusätzlich im Außenbereich.

Ein Ort zum Leben und Zusammenwachsen„Mit dem Bau der Reihenhausanlage schaffen wir nicht nur neuen Wohnraum, sondern auch einen Ort, an dem Menschen sich zuhause fühlen, Nachbarschaften entstehen und Gemeinschaft lebendig wird“, sagt Bürgermeister Thomas Kraushofer. „Es ist schön zu sehen, wie aus Visionen konkrete Bauwerke werden, die unser Zusammenleben in Karlstetten stärken.“Mit diesem Projekt beweist die Gemeinde einmal mehr, wie moderner Wohnbau, soziale Verantwortung und regionale Identität erfolgreich miteinander verbunden werden können. Info: E-Mail: office@gedesag.at, www.gedesag.at