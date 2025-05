× Genuss auf Schiene: Bahnhöfe werden wieder zu Heurigen

Am 24. Mai verwandeln sich vier Bahnhöfe entlang der Wachaubahn in kulinarische Kraftplätze: Schmankerl, Live-Musik und edle Tropfen warten.

Einmal im Jahr verwandelt sich die beschauliche Wachaubahn in ein rollendes Fest der Sinne mit regionalem Wein, zünftiger Musik und herzhaften Schmankerln. Am 24. Mai ist es wieder so weit: In Weißenkirchen, Spitz, Aggsbach und Emmersdorf verwandeln sich die Bahnhöfe wieder in gemütliche Heurigenstationen. "Unsere Wachaubahn ist am Veranstaltungstag im Sonderfahrplan unterwegs", informiert LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Zwischen Schienen und Schmankerln

"Ausg’steckt am Bahnhof" startet mit dem ersten Zug ab Krems an der Donau (Abfahrt 09:18 Uhr) und bietet ein ganztägiges Programm. Neben der Kulinarik kommt auch die musikalische Unterhaltung nicht zu kurz, die „Honsig Buam“ spielen im Zug und in allen teilnehmenden Stationen auf.

© NÖVOG/Kerschbaummayr ×

"Idealer Startpunkt der Schmankerltour entlang unserer Wachaubahn ist Emmersdorf, wo ein süßes Frühstück für die Gäste bereitsteht. In den Bahnhöfen Aggsbach und Spitz locken Heurigenschmankerl und regionale Spezialitäten und in Weißenkirchen gilt es, edle Tropfen zu verkosten“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.