Signa-Werft soll jetzt Hochschul-Zentrum werden

Die Zukunft der Korneuburger Werft ist nach wie vor offen. Mit dem möglichen Einstieg eines internationalen Players jedoch könnte das einstige Signa-Projekt eine neue, unerwartete Wende nehmen.

Was passiert mit dem Korneuburger Werftgelände, das sich Stadt und Signa vorwiegend teilen? Im vergangenen Herbst hatte Korneuburg ein Kaufangebot vorgelegt und dieses bis Ende 2025 verlängert. Wie die NÖN berichten, bringt sich nun ein weiterer Interessent in Stellung.

Konkret geht es dabei um die Londoner NGO "International Communities Organisation", kurz ICO. Bürgermeister Christian Gepp soll das Interesse offiziell bestätigt haben, die Gespräche mit der Stadt seien am Laufen. Das Projekt würde derzeit genau geprüft, für eine Entscheidung sei es jedoch noch zu früh.

Internationaler Bildungscampus

Geht es nach ICO, soll auf besagtem Gelände ein internationaler Bildungscampus entstehen. Geplant sei ein offenes Hochschulzentrum für bis zu 800 Studierende auf rund 46.500 Quadratmetern.

Das Konzept sieht Hörsäle, Büros, Studentenwohnheime sowie Freizeit- und Sportflächen vor, ebenso wie eine Cafeteria und großzügige Parkmöglichkeiten. Die Fertigstellung könnte bereits Anfang 2028 erfolgen. Ziel ist es, ein globales Zentrum für internationale Gemeinschaften zu schaffen, mit Fokus auf regionale Wertschöpfung.