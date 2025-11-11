Gestohlene Ortstafeln mit Entschuldigungbrieferl retourniert

Zwei der fünf unlängst gestohlenen Ortstafeln der "Klimabündnis-Gemeinde" Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) sind Donnerstagfrüh wieder aufgetaucht. In einem anonymen Entschuldigungsschreiben bedauern die Diebe den "dummen Streich“, wie Bürgermeister Hubert Postiasi (ÖVP) erzählt.

Donnerstagfrüh fanden Bauhofmitarbeiter zwei der seit den Sommerferien abgängigen Ortstafeln zufällig "am Ortsrand". "Bei den Ortstafeln lag ein Zusatzzettel mit kurioser Aufschrift“, schilderte Bürgermeister Hubert Postiasi gegenüber noe.ORF.at. Auf dem Zettel sei gestanden: "War ein dummer Streich, wir werden so etwas nie wieder tun.“ Für die Zusatztafeln "Klimabündnis-Gemeinde" interessierten sich die Diebe offenbar nicht.

Wer die Tafeln von Ortsende und Ortsanfang gestohlen und daraufhin wieder zurückgebracht hat, ist - noch - unbekannt. Bei der Polizei sollen bisher keine eindeutigen Hinweise auf die Täterinnen oder Täter eingegangen sein, so Postiasi.

Um Hinweise wird gebeten

Im Anschluss an den Fund seien die Ortstafeln von den Bauhofmitarbeitern wieder fachgerecht montiert worden. Der Ortsanfang und das Ortsende von Pernitz sind nun also bis auf Weiteres wieder klar gekennzeichnet und sichtbar. Trotzdem fehlen noch drei der Ortstafeln, die dem Ort Pernitz entwendet wurden. Der Bürgermeister bittet daher weiter um Hinweise.