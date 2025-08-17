Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Gewitterzellen hielten Feuerwehren auf Trab
© DOKU-NÖ

50 Einsätze in NÖ

Gewitterzellen hielten Feuerwehren auf Trab

17.08.25, 14:56
Teilen

Ein schweres Unwetter hatte am Samstagabend zahlreiche Feuerwehreinsätzen zur Folge.

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat Samstagabend bis Sonntag in der Früh zu rund 50 Feuerwehreinsätzen in Niederösterreich geführt. Besonders betroffen war die Region rund um St. Georgen am Ybbsfelde, wo es zu mehreren Überschwemmungen kam. In zahlreichen Einfamilienhäusern standen Keller unter Wasser und mussten von den Einsatzkräften ausgepumpt werden. Auch der örtliche Fußballplatz in St. Georgen am Ybbsfelde wurde stark in Mitleidenschaft gezogen – das Spielfeld stand stellenweise bis zu 30 Zentimeter unter Wasser.

Gewitterzellen hielten Feuerwehren auf Trab
© DOKU-NÖ

In Euratsfeld wurde eine Straße durch eine Mure blockiert und musste von Schlamm und Geröll befreit werden. Aufgrund der heftigen Wetterlage entschied der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB), das Meisterschaftsspiel der 2. Landesliga West zwischen den Amstetten Amateuren und dem SC Melk vorsorglich abzusagen. Die Sicherheit von Spielern und Zuschauern konnte unter den gegebenen Umständen nicht gewährleistet werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden