Gewitterzellen hielten Feuerwehren auf Trab

Ein schweres Unwetter hatte am Samstagabend zahlreiche Feuerwehreinsätzen zur Folge.

Eine Gewitterfront mit Starkregen hat Samstagabend bis Sonntag in der Früh zu rund 50 Feuerwehreinsätzen in Niederösterreich geführt. Besonders betroffen war die Region rund um St. Georgen am Ybbsfelde, wo es zu mehreren Überschwemmungen kam. In zahlreichen Einfamilienhäusern standen Keller unter Wasser und mussten von den Einsatzkräften ausgepumpt werden. Auch der örtliche Fußballplatz in St. Georgen am Ybbsfelde wurde stark in Mitleidenschaft gezogen – das Spielfeld stand stellenweise bis zu 30 Zentimeter unter Wasser.

© DOKU-NÖ

In Euratsfeld wurde eine Straße durch eine Mure blockiert und musste von Schlamm und Geröll befreit werden. Aufgrund der heftigen Wetterlage entschied der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB), das Meisterschaftsspiel der 2. Landesliga West zwischen den Amstetten Amateuren und dem SC Melk vorsorglich abzusagen. Die Sicherheit von Spielern und Zuschauern konnte unter den gegebenen Umständen nicht gewährleistet werden.