Gleichenfeier in Königsbrunn: Meilenstein für das Wohnprojekt „Königsbrunn IV“ der Gedesag

33 neue Wohnungen mit Miete-Kaufoption entstehen bis Frühjahr 2026 – Gemeinde und Land Niederösterreich setzen auf leistbaren Wohnraum

In Königsbrunn (Bezirk Tulln) wurde die Dachgleiche für das Wohnbauprojekt „Königsbrunn IV“ gefeiert. Mit der Fertigstellung des Rohbaus markiert die Gedesag einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu 33 modernen Wohnungen. Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Gemeinde, Bauunternehmen und zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern wurde dieser besondere Moment gewürdigt.

Gleichenfeier: v.l.n.r: Bernhard Heinreichsberger (Abgeordneter zum NÖ Landtag), Josef Schwanzer (geschäftsführender Gemeinderat Königsbrunn), Heinz Glinz (Polier ARGE Königsbrunn IV), Peter Forthuber (Vorstand Gedesag) © Gedesag

Im Rahmen der Feierlichkeiten betonten Abgeordneter zum NÖ Landtag Bernhard Heinreichsberger, Gemeinderat Josef Schwanzer und Gedesag-Vorstand Peter Forthuber die Bedeutung des Projekts und dankten allen, die an der Realisierung mitwirken. „Mit der Förderung von 33 modernen, leistbaren Wohnungen in Königsbrunn setzen wir ein klares Zeichen für nachhaltigen Wohnbau im ländlichen Raum“, erklärte Heinreichsberger.

Moderne Wohnungen mit hoher Lebensqualität

Das Projekt „Königsbrunn IV“ umfasst insgesamt 33 Wohnungen, die allesamt in der beliebten Variante „Miete mit Kaufoption“ angeboten werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant. Die 2- und 3-Zimmer-Wohnungen bieten Terrassen mit Eigengärten oder Balkone – je nach Lage und Geschoss.

Der Wohnbau besteht aus zwei eigenständigen Wohnhäusern mit jeweils drei Stockwerken. Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Abstellraum, zusätzlich sind 1–2 KFZ-Stellplätze vorgesehen.

Wohnraum als Investition in die Zukunft

Auch Gemeinderat Josef Schwanzer hob die Bedeutung des Projekts hervor: „Mit dem Projekt ‚Königsbrunn IV' schaffen wir nicht nur 33 neue Wohnungen, sondern investieren gezielt in die Zukunft unserer Gemeinde." Damit setzt Königsbrunn ein klares Zeichen für Wachstum, Lebensqualität und die Stärkung des ländlichen Raumes.