Goldener Igel: Auszeichnug für 171 Gemeinden und 76 Schaugärten

LH Mikl-Leitner: Gemeinsam schaffen wir ein noch lebenswerteres Niederösterreich.

Für die naturnahe und rein ökologische Gestaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen im vorigen Jahr zeichnet §Natur im Garten§ jährlich Gemeinden und Schaugärten mit dem §Goldenen Igel§ aus. Diese höchste Auszeichnung der NÖ Umweltbewegung wird dabei jenen zuteil, die im Vorjahr die Kriterien von §Natur im Garten§ – kein Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln sowie Torf – zu 100 Prozent erfüllt, ihre Leistungen dokumentiert und sich einer Begutachtung unterzogen haben.

"Mit dem 'Goldenen Igel' würdigt die NÖ Umweltbewegung 'Natur im Garten' seit vielen Jahren jene Gemeinden und Schaugärten, die beim ökologischen Gestalten und Pflegen ihrer Grünflächen Vorbild sind. Dank des Engagements unserer Gemeinden sowie der Schaugärtnerinnen und Schaugärtner, die die Vielfalt des europäischen Gartenlands Nummer Eins erlebbar machen, schaffen wir gemeinsam ein noch lebenswerteres Niederösterreich", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Aktuell halten sich 498 Städte und Gemeinden in Niederösterreich bei der Pflege der öffentlichen Grünräume an die Kriterien von "Natur im Garten". Die "Natur im Garten" Partnergemeinden zeigen, wie sich ansprechende Grünflächengestaltung mit Ökologie und Naturnähe verbinden lässt. Laufende Beratungen und Webinare von "Natur im Garten" Expertinnen und Experten unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden bei der täglichen Arbeit auf den Grünflächen.