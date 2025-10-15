Pizzabäcker-Kostüm: SV Horn stichelt gegen Toni Polster

Toni Polster machte mit seinem "Auswahl an Pizzabäckern"-Sager über San Marino Schlagzeilen. Nun reagiert der SV Horn, der beim Duell gegen Polsters Wiener Viktoria gratis Eintritt verspricht, wenn man im Pizzabäcker-Kostüm zum Spiel kommt - inklusive spezieller Halftime-Show.

Marko Arnautovic erzielte im Länderspiel gegen San Marino vier Treffer und kürte sich damit zum alleinigen Rekordtorschützen (45 Tore) der österreichischen Nationalmannschaft.

Der bis dato Rekordhalter (44 Tore) Toni Polster äußerte sich daraufhin gegenüber dem ORF und bezeichnete den Gegner San Marino als "Auswahl an Pizzabäckern", aufgrund deren Halbprofitum und fehlender Klasse. Polster erntete einiges an Hohn.

Nun reagiert auch der Klub SV Horn und bietet den Fans im Pizzabäcker-Kostüm gratis Eintritt beim Spiel gegen die Wiener Viktoria, wo Toni Polster als Trainer engagiert ist. Kochschürze, Kochhaube oder auch ein aufgeklebter Schnurrbart gelten hier.

Wählt die "Pizzabäcker-Elf"

Am 17. Oktober um 19:30 Uhr ist es soweit. In der Halbzeitpause wird zudem "Schlag den Pizzabäcker" gespielt, wo jede Besucherin und jeder Besucher die Chance hat, beim "Pizzabäcker-Dummy-Zielschießen" Preise zu gewinnen.

Aber auch auf Social Media hat der SV Horn eine Aktion ins Leben gerufen: Jeder kann über die Lieblingspizzeria im Waldviertel abstimmen und am Ende wird eine "Pizzabäcker-Elf" aufgestellt - wer mitmacht, hat die Chance, ein Abendessen für zwei Personen in der persönlichen Lieblingspizzeria zu gewinnen.